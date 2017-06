48 Programmkinos in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat die besten Programmkinos der Region ausgezeichnet. Insgesamt erhielten 48 Filmtheater eine Ehrung, darunter auch Häuser in Templin, Fürstenwalde und Buckow.

Berlins und Brandenburgs beste Programmkinos 2017 stehen fest. Sie wurden am Dienstagabend im City Kino Wedding gekürt.

In Berlin sind es das Kino Central, das Kino in der Brotfabrik, das Lichtblick-Kino, das FSK-Kino, das Moviemento, das Sputnik-Kino, das Bali-Kino, das Filmtheater am Friedrichshain, das Kino Krokodil und das Union Filmtheater Friedrichshain. Sie bekommen je 15.000 Euro und zählen zu insgesamt 32 Berliner Programmkinos, die das Medienboard mit dem Kinoprogrammpreis Berlin-Brandenburg ehrt.

Fünf weitere Berliner Kinos können sich auf je 10.000 Euro freuen, acht Kinos bekommen je 7.500 Euro, sieben Kinos je 5.000 Euro und zwei je 2.500 Euro. Insgesamt hatten sich 58 Kinos um die Preise beworben.