Eine schwarze Masse, zusammengeschmolzen mit einem Plastikliegestuhl vor einer Laube - mehr ist nicht übrig von Enno Schopper. Die Berliner "Tatort"-Kommissare Rubin und Karow müssen in ihrem fünften Fall herausfinden, was hinter dem Tod des Mannes steckt. Von Silke Mehring

Es ist ihr fünfter gemeinsamer rbb-Tatort: Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) und ihr Kollege Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln dieses Mal in Berlin Neukölln. Dort wird eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche in einem Schrebergarten gefunden. "Amour Fou" (französisch für wilde oder verrückte Liebe) heißt der neue Berlin-Tatort, der am Pfingstmontag um 20:15 Uhr im Ersten läuft.

Ein Lehrer wurde erschlagen und verbrannt. Eins scheint klar: Es muss sich um eine Beziehungstat handeln – aber wer steht zu wem in welchem Verhältnis? Der Lehrer jedenfalls lebte in offen schwuler Ehe – und hatte eine enge Bindung zu einem seiner Schüler. Alles weitere beruht erst einmal auf Spekulationen, und auf den Bildern und Klischees, die jeder im Kopf hat – Zuschauer wie Ermittler.

So kompliziert wie der Fall, den es zu lösen gilt, bleibt auch das Privatleben von Kommissarin Nina Rubin. "Sie ist da typisch berlinerisch", meint Darstellerin Meret Becker. "Sie will am liebsten alles gleichzeitig: Familie haben, ausgehen. Und das ist eigentlich nicht machbar, so dass sie vor allem selbst mit sich in Konflikt kommt."