Sarah Khans Geschichten hinter Kleinanzeigen - "Hochzeitskleid, garantiert ungetragen - zu verkaufen"

25.06.17 | 14:45 Uhr

Ein ungetragenes Hochzeitskleid, ein Designer-Sofa, das lange keiner geschenkt haben will, oder eine Frau, die mit ihrer Pferdebuchsammlung ihre Rente sichern will: Die Berliner Autorin Sarah Khan hat die Geschichten hinter Kleinanzeigen als Buch veröffentlicht.

Sarah Khan wollte eigentlich nur bei ebay Kleinanzeigen Haushaltsgegenstände für ihr Wochenendhäuschen in Brandenburg kaufen - doch die Lektüre der Anzeigen machte die Schriftstellerin neugierig. Was ist mit den Menschen passiert, die sich von Teilen ihres Lebens trennen wollen? Khan befragte Berliner Inserenten und schrieb ihre Geschichten auf. Entstanden ist das Buch "Das Stammeln der Wahrsagerin. Unglaubliche Geschichten hinter Kleinanzeigen". Im Interview mit rbb|24 erzählt Khan, dass sie nicht immer ganz bei der Wahrheit bleiben wollte - beziehungsweise konnte und, dass sie sich privilegiert fühlt, weil sie so ein Projekt überhaupt umsetzen kann.



Sie schreiben Geschichten hinter den Kleinanzeigen bei ebay auf. Sie besuchen Ihre Protagonisten zum Teil mehrfach und bleiben mit ihnen in Kontakt. Wie lange haben Sie für die Recherche und das Schreiben des Buches gebraucht? Es klingt fast nach Jahren. Es gibt Geschichten, die aufgrund einer Begegnung oder eines Gesprächs von ein bis zwei Stunden entstanden sind. Und es gibt Geschichten, bei denen es am Anfang noch nichts zu erzählen gab. Da habe ich die Leute dann ein bisschen unter Beobachtung gehalten und immer wieder den Kontakt gesucht, um zu fragen: Was hat sich in der Zwischenzeit ergeben? Bei "Gute Freunde schenken sich nichts" zum Beispiel wollte ein Mann seine Altbauwohnung verkaufen. Wir haben uns getroffen, aber ich sah zunächst überhaupt keine Geschichte. Wir hielten allerdings Kontakt. Irgendwann erzählte er mir, dass er komische E-Mails bekommt von einer Frau, die merkwürdige Behauptungen über ihn in die Welt setzt. Dann war das auf einmal spannend, ein richtiger Krimi. Ergeben hat sich dieser Krimi erst Monate nach der ersten Begegnung mit ihm. Insgesamt hat das Buch vom Schreiben bis zur Veröffentlichung zwei Jahre gedauert.

Haben Sie ursprünglich selbst ein Sofa oder eine Küchenmaschine gesucht? Ja, ich habe für mein Wochenendhäuschen in Brandenburg viel gesucht und gekauft.

Was hat Sie an den Online-Kleinanzeigen so fasziniert, dass es für Sie der Anlass war, ein Buch zu schreiben? Dieses ganze Schlachtfeld der Selbstdarstellung, Anpreisung, der Ruppigkeit, der Volkspoesie war es. Was ich an Waren sah, und wie die Leute darüber schreiben, und wie sie sich rechtfertigen, dass sie sich von Dingen trennen. Es gibt natürlich auch Floskeln wie: "Leider muss ich mich von meiner heiß geliebten so und so trennen." Es gibt aber auch sehr ausfabulierte Texte. Ich habe das erstmal nur gesammelt und als Text gesehen. Aber dann habe ich zu mir selbst gesagt: "Sarah, das mit den wahren Geschichten hast Du doch schon mal gemacht". Das war bei den "Gespenstern von Berlin" so [früheres Buch der Autorin, Anm. d. Red.]. Je älter man wird, desto mehr macht man Sachen, von denen man weiß, dass man sie kann.

Und Sie können mit Menschen reden und deren Geschichten aufschreiben? Ich weiß, dass ich hinter scheinbar banalen Oberflächen etwas finden kann. Es war außerdem noch das Jahr der Flüchtlingskrise. Das hat man auch in den Kleinanzeigen erkennen können. Es gab Spendenaufrufe, aber auch Leute, die die Situation ausgenutzt haben, im Sinne von: "Ist ja eine gute Gelegenheit, dass mir jemand mal meinen Müll abholt". Das ganze Thema des Verschenkens fand ich auch kulturwissenschaftlich interessant, ich bin ja Volkskundlerin. Ich habe dann ein Konzept geschrieben, und als der Verlag dann zugestimmt hat, musste ich voll reingehen in das Kleinanzeigen-Universum.



Ein paar Sachen sind mir zugeflogen, da war ich sehr dankbar und dachte, mein Instinkt war richtig. Aber einige Geschichten waren auch eine Quälerei. Ich habe dann erstmal nur Erfahrungen gesammelt, Sachen gekauft, bin zu Wohnungsauflösungen gegangen, habe mit Leuten gemailt - mit jemandem, der Königspythons züchtet und verkauft oder mit einer Frau, die sich von ihrem Freund getrennt hat und einen Schlafplatz suchte. Das beschreibe ich im Vorwort, das allerdings in der Mitte des Buches platziert ist, und deshalb nannte ich es "Auf ein Wort". Weil ich will, dass die Leute erst in das Buch reinlesen, erst zwei oder drei Geschichten kennenlernen, und erst dann kommt eine Art Erklärung, warum ich das mache, und wie das mit dem alten Häuschen in Brandenburg alles anfing, das ja auch voller Geschichten ist.

Sind Sie bei den Geschichten immer bei der Wahrheit geblieben oder haben Sie auch fiktive Elemente eingebaut? Ich dramatisiere manchmal, habe aber nicht wild fabuliert. Wenn es am Ende aus der juristischen Abteilung vom Suhrkamp-Verlag hieß, ich solle bestimmte Details bitte ändern, weil sie sonst zu stark an der Wirklichkeit sind, so dass die Leute nachvollziehbar sein könnten, habe ich gelitten. Weil ich immer dachte, das Leben ist so ein genialer Autor. Es tat mir jedes Mal weh, wenn ich ein Detail ersetzen musste. Bei wahren Geschichten ist es oft nicht der Plot, der spannend ist, sondern es sind die Details, die sind genial.

Sie schreiben über eine Frau, die ursprünglich aus Kreuzberg stammt und seit frühester Jugend Pferdebücher sammelt. Sie erfahren dann, dass sie mit ihren Kindern und dem Lebenspartner nach Spandau gezogen ist, weil sie sich die Mieten in Kreuzberg nicht mehr leisten konnten. Sie schreiben, es seien Menschen wie Sie - also Autoren oder Kreative - die es sich leisten können, in der Innenstadt Berlins leben zu können. Die Pferdebuchsammlerin musste jedoch wegziehen. Haben Sie ein schlechtes Gewissen oder warum haben Sie das geschrieben? Ja, natürlich beschäftigt mich der soziale Unterschied. Ich sitz' da, ich habe Worte, ich habe eine Sprache und diese Frau hat eine Pferdebuchsammlung. Und das, was ich mache - über sie zu schreiben - ist auch eine Form von Übermacht. Ich habe eine Möglichkeit, etwas zu tun, was sie nicht tun kann.

Es sind zum Teil sehr intime Geschichten in ihrem Buch. Die Beschriebenen erkennen sich selbst wieder. Haben Sie Feedback von den handelnden Personen bekommen? Nein, ich habe bisher noch kein Feedback bekommen. Das dauert manchmal ein paar Jahre, bis da etwas kommt.

In der ersten Geschichte versucht ein Mann ein Designersofa zu verschenken, weil es nicht mehr in seine "Egon-Eiermann-Wohnung" passt. Sie bezeichnen ihn als kreativen Freiberufler, der im Berliner Hansaviertel absolut stilecht wohnen will. Er erscheint fast ein wenig bedauernswert, weil er sein Sofa wie Sauerbier anpreisen muss, ehe es jemand geschenkt haben will. Einer der so viel Wert auf Stil legt, ist das vermutlich nicht gewohnt. Der Mann betonte mehrfach, dass er das Sofa auch hätte mit der Axt zertrümmern oder aus dem Fenster hätte werfen können. Das war für mich der Dreh- und Angelpunkt, um eine Geschichte daraus zu machen. Dieser Mensch erlebte den Zwiespalt zwischen einer Art sozialer Verantwortung gegenüber einem Gegenstand und der Abwehr dieser Verantwortung. Ob sich dahinter mehr verbirgt, wage ich nicht zu deuten. Bisher bekam ich bei dieser Geschichte immer das Feedback, dass sie total komisch ist.



"Brautkleid, garantiert ungetragen" ist eine weitere Geschichte, der Sie nachgegangen sind, die allerdings nicht romantisch ist. Worum geht es da? Ich möchte nicht gern verraten, auf welche Pointe die Geschichte hinausläuft. Es ist etwas traurig und tragisch, aber es ist kein Beteiligter gestorben. Aber es ist hier wie so oft: Auch nach zerplatzten Hochzeitsträumen sagen alle, es ist gut, dass es so gelaufen ist. Ich habe mich bei dieser Geschichte viel mit der Idee des weißen Kleides beschäftigt. Das normale Volk heiratete früher in einem zwar feierlichen, aber dunklen Kleid, das auch zu anderen wichtigen Ereignissen getragen wurde und zum Kirchgang. Aber dann fing es an, dass Adelige sich neue Moden einfallen ließen. Und es gab erste Massenproduktionen von adeligen Hochzeiten, und wenn es Liebeshochzeiten waren, dann wurde das ein Renner. Das Bürgertum orientierte sich schließlich daran. Dennoch gibt es einen Aberglauben rund um das Hochzeitskleid. Ich habe also etwas von außen genommen, aus der Kulturwissenschaft und an diesen Fall eines ungetragenen Brautkleides herangetragen.



Sarah Kuttner hatte für den SWR eine Fernsehsendung gemacht, die auch die Geschichten hinter Kleinanzeigen erzählt hat. Haben Sie schon den Vorwurf bekommen, Ihre Buchidee sei eigentlich ein alter Hut? Das wusste ich gar nicht. Nein, so einen Vorwurf habe ich noch nicht gehört. Machen Sie mir jetzt indirekt den Vorwurf, nicht originell zu sein? Ideen zirkulieren nunmal, aber jede macht ja doch etwas vollkommen anderes daraus. Und Frau Kuttner hatte sicher die Unterstützung einer ganzen TV-Redaktion, ich musste alles alleine machen. Das Gespräch führte Anke Fink

