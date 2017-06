Video: Stilbruch | 08.06.2017 | Vanessa Loewel

Premiere im Radialsystem - Sasha Waltz erstmals wieder mit Neuproduktion in Berlin

09.06.17 | 12:35 Uhr

Über ein Jahrzehnt ist ihre letzte Premiere in Berlin her. Am Freitag kehrt Star-Choreografin Sasha Waltz zurück, mit einem düsteren Tanzstück im Radialsystem. Damit sie das Gefühl der Ohnmacht am eigenen Körper erleben, hat sie ihre Tänzer zuvor an einen historischen Ort geschickt.



Mit Spannung wird in der Berliner Kulturszene das neue Stück von Sasha Waltz erwartet. Am Freitag feiert "Kreatur" im Radialsystem in Berlin-Friedrichshain Premiere. Sowohl die Uraufführung als auch die folgenden Aufführungstermine im Juni sind schon komplett ausverkauft. Eine konkrete Handlung gebe es in "Kreatur" nicht. Das Stück mit 14 Tänzern und Tänzerinnen ihrer Compagnie "Sasha Waltz & Guests" ist laut Waltz unter dem Eindruck der aktuellen Nachrichten von Kriegen, Flüchtlingskrise und Terroranschlägen entstanden. "Das Stück ist aus Stimmungen und Gefühlen geboren wurden, die das reflektieren. Deswegen ist es auch so düster geworden", sagte Sasha Waltz dem rbb-Kulturmagazin Stilbruch. In "Kreatur" verhandele sie Themen wie Macht und Ohnmacht. Um dies ihre Compagnie auch fühlen zu lassen, hatte Waltz zusammen mit den Tänzern das einstige Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen besucht.

Keine bombastische Inszenierung

Im Vergleich zu ihren bombastischen Inszenierungen der letzten Jahre ist die Neuproduktion allerdings eher klein geraten. Waltz wollte dieses Mal Zeit zum Experimentieren haben. "Ich wollte einfach mal wieder dahin zurückkehren, wo ich herkomme, also zum kreativen Forschen", so Waltz. Deshalb gibt es in "Kreatur" auch keine erzählerische oder musikalische Dramaturgie. Das aufwändige Kostümdesign stammt von der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen, die Musik steuert das Musiktrio Soundwalk Collective bei.

Die Kostüme hat Modedesignerin Iris van Harpen entworfen - etwa die "Wolke", die aus tausenden von Metallfäden geknüpft wurde.

Die letzten Premieren von Waltz fanden nicht in Berlin, sondern etwa Amsterdam oder Paris statt. Doch nicht nur die jahrelange Abwesenheit einer Waltz-Premiere, sondern natürlich auch die Rangeleien um ihre Personalie am Staatsballett sind der Grund für die hohen Erwartungen an die Premiere.

"Wir müssen jetzt nach vorne denken"

Waltz' Berufung zur Co-Intendantin des Staatsballets hatte für Proteste beim klassischen Tanzensemble der Staatsoper gesorgt. Erst Ende April hatte sich Waltz nach monatelangem Schweigen bei einer Pressekonferenz öffentlich geäußert: Sie, die weltweit für ihre Choreografien gefeiert wird, wolle eine Brücke zwischen dem zeitgenössischen und dem klassischen Tanz bauen. Zusammen mir dem schwedischen Choreographen Johannes Öhman wird Waltz das Staatsballett ab der Spielzeit 2019/20 leiten. Über die Proteste will sie derzeit nicht mehr sprechen. "Johannes Öhmann und ich haben entschieden, dass wir einen Strich ziehen und neu beginnen wollen", sagte Waltz dem rbb. "Es ist etwas passiert, aber wir müssen jetzt nach vorne denken."

Waltz' Choreografien werden als Meilensteine gefeiert

Sasha Waltz gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen des zeitgenössischen Tanz. Seit den 90er Jahren hat sie die Kunstform vor allem in Berlin geprägt. Sie gründete ihre eigene Kompanie "Sasha Waltz and Guests" und baute das Theater Sophiensäle in Berlin-Mitte mit auf. Nach rund zehn Jahren in der freien Szene wurde sie 2000 ins Leitungsteam der Schaubühne geholt. Dort gelang ihr mit dem Stück "Körper" der große Durchbruch. Später widmete sich Waltz vor allem der Opern-Choreographie, viele ihrer Inszenierungen wurden zu Meilensteinen. Für ihre erste Oper "Dido and Aeneas" ließ sie 2005 ein Schwimmbecken auf die Bühne der Berliner Staatsoper bauen. In diesem Jahr weihte sie mit ihren Tänzern die Elbphilharmonie in Hamburg ein. Für ihre langjährige Arbeit wurde Waltz 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Seit 2013 ist sie Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.

Für "Dido & Aeneas" in der Staatsoper ließ Waltz ihre Tänzerinnen und Tänzer in ein riesiges Schwimmbecken auf der Bühne steigen.