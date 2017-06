Der beste Vorleser unter Deutschlands Schülern kommt aus Schleswig-Holstein. Der zwölfjährige Jarik Foth vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Quickborn hat das Bundesfinale des 58. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels am Mittwoch in Berlin gewonnen. Die Teilnehmer sind jeweils Schüler und Schülerinnen aus der sechsten Klasse.

Foth las im rbb einen Drei-Minuten-Auszug aus "Stumme Helden lügen nicht" von Simon Packham vor und setzte sich damit gegen die 15 anderen Sieger der Landeswettbewerbe durch. In dem Roman geht um einen 15-jährigen Jungen, der nach dem Tod seines besten Freundes plötzlich verstummt.