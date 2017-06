Florian Winkler-Ohm: Oh ja! (lacht) Das war Ende der 90er Jahre. Ich komme ursprünglich aus Augsburg und mich hat Berlin schon immer fasziniert, zumindest seit ich 18 war und in ein Auto steigen konnte. Bei einem meiner ersten Besuche in Berlin kam ich bei Freunden an, und die sagten: Wir gehen jetzt in so ‘nen Kellerclub, der ist ganz in! Dieser Kellerclub war das SchwuZ, das damals noch am Mehringdamm war. Da war eine unbeschreibliche Stimmung! Ich kam mir zwar vor wie eine Sardelle in Öl, weil es furchtbar heiß und furchtbar eng war, aber es war eine wahnsinnig gute Stimmung – da erinnere ich mich gern dran.

Heiner Beißwenger: Das erste Mal war ich 1977 im SchwuZ, das damals noch HAW hieß, für Homosexuelle Aktion West-Berlin. Da war ich gerade 21, hatte mein Coming Out und großen Redebedarf. Den konnte ich aber in der HAW nicht stillen, weil da die Themen nicht Coming Out waren, sondern harte politische Diskussionen, von denen ich überhaupt nichts verstand.