Roman Berlin Dienstag, 06.06.2017 | 15:30 Uhr

Wozu der ganze Streit?

Wir, die Steuerzahler, haben es doch dicke in der Tasche und zahlen gern für jeglichen Mist, der uns Berlinern und den Besuchern vor die Nase gesetzt wird, der wiederum an alles Alte, schon längst dagewesene erinnert und wieder einmal zeigt, was die angebliche Religionsfreiheit in Deutschland bedeutet.

Warum wählen wir denn nicht gleich noch nen Kaiser zur Bundestagswahl? Wäre doch passend.

"ZWEIFEL" wäre allerdings mehr als passend. Nicht anlehnend an den Palast der Republik, sondern wirklich als Zeichen für den "ZWEIFEL" an diese Geldverschwendung.

Vielleicht lässt sich dieser Schriftzug gleich mehrfach herstellen und % herausschlagen, damit man diesen u.a. anbringen kann am BER, ICC, Verlängerung der Stadtautobahn und weiteren Millionengräbern.

Ach ja, und an der Eingangstür zum aktuellen Berliner Senat nebst Regierenden Bürgermeister - mehr als ZWEIFEL...