Es ist das perfekte Ausflugsziel von Berlin aus: 50 Kilometer östlich der Haupstadt liegt der frühere Landsitz von Bert Brecht und Helene Weigel. Ein traumhaftes Sommerhaus am See in malerischem Garten. Doch ein geplanter Betonquader sorgt für ein Bau-Drama. Von Thomas Rautenberg

Der frühere Landsitz von Bertolt Brecht und Helene Weigel liegt am Ufer des Buckower Sees, inmitten eines historischen Gartens. Das gesamte Ensemble ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Doch derzeit ist der idyllische Ort zugleich die Bühne für ein Bau-Drama im Dichter-Paradies. Der Landkreis Märkisch-Oderland will einen Besucher- und Ausstellungspavillon in den historischen Garten, der zum Landsitz gehört, bauen. Die Denkmalschützer laufen Sturm und dennoch hat Brandenburgs Kulturministerin grünes Licht für den Bau gegeben. Seitdem reden die Beteiligten nur noch über- und nicht mehr miteinander.

Am Sommersitz von Bertolt Brecht und Helene Weigel scheint es, als wäre die Zeit stehen geblieben. Da ist das alte, kunstvoll verzierte Haus mit den großen Fenstern, durch die der Dichter bei seiner Arbeit einst den freien Blick auf den Buckower See genoss: Die großen Bäume, die viel Schatten spenden. Der Garten drumherum, der immer noch so erhalten ist, wie Brecht und Weigel ihn genutzt haben. Der kleine Theaterschuppen, ein altes, flaches Holzhaus in dem die Originalrequisiten beispielsweise von Mutter Courage aufbewahrt sind, ist inzwischen von mannshohem Schilf umgeben.

Streit um Pavillon am Brecht-Weigel-Haus in Buckow

Es geht natürlich nicht nur um die Sträucher, es geht vielmehr darum, dass in diesem historischen Garten überhaupt ein Pavillon gebaut werden soll. Kein niedlicher kleiner Unterschlupf, wie das Wort vermuten lassen könnte, sondern ein moderner Betonquader, der rund 170 Quadratmeter misst und damit doppelt so groß wäre wie der alte Landsitz von Brecht-Weigel. Ein solcher Bau an dieser Stelle wäre nicht nur unpassend, er wäre auch widerrechtlich, sagt Hildegard Vera Kaethner von der Gesellschaft für Kulturgüter im ländlichen Raum. "Da können wir […] sogar auf die Charta von Florenz verweisen, die als Regelwerk für historische Gärten festen Bestand hat. Da ist ganz genau beschrieben, dass man in keinen historischen Garten Eingriffe vornehmen darf."

Der Landrat geht an der Eingangsseite des Landsitzes vorbei, über einen gepflegten Rasen, der nach 50 Metern in dichtem Gebüsch endet. Daneben steckt ein kleiner Holzpflock, sein oberes Ende ist rot lackiert. Hier soll er hin, der neue Pavillon, sagt Landrat Schmidt. "Das ist der Streitpunkt, das ist die äußerste Ecke" Hierum gehe es und "dann geht’s um Sträucher. Das ist der Skandal".

Weil nichts mehr ging, griff Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) als oberste Denkmalschützerin ein. Sie setzte sich über das Nein des Landesdenkmalamtes hinweg und machte den Weg frei für den Neubau. Eine gute Entscheidung, meint Margret Brandemann, Leiterin des Brecht-Weigel-Hauses, sie kann die Kritik an den Bauplänen nicht verstehen. Das Ensemble, so Brandemann, werde durch den Pavillon doch auf- und nicht abgewertet. "Ich würde mich wirklich erheblich wehren, wenn man irgendetwas an dem denkmalgeschützen Garten so verändern würde, dass die Atmosphäre betroffen ist. Wir haben ja deswegen den Standort nach vielen vielen Jahren des Überlegens ausgewählt, um den Garten gerade nicht zu zerstören".

Aber geht das wirklich, in einen historischen Garten hineinzubauen, ohne ihn dabei in Mitleidenschaft zu ziehen? Die Akademie der Künste glaubt nicht daran und warnte in einem Brief, "dass Lage, Umfang und Ausdruck des Bauvorhabens dem Charakter der Gesamtanlage unwiederbringlichen Schaden zufügen würde". Daraufhin sperrte Bundeskultur-Staatsministerin Monika Grütters (CDU) den Bundes-Zuschuss von 200.000 Euro - und damit war alles blockiert. Um den Streit zu lösen, plädiert Hildegrad Vera Kaethner nun für einen Neuanfang in Buckow. "Der Neustart sollte wirklich so losgehen, dass man nochmal prüft, inwieweit vor dem Garten, nämlich auf dem Parkplatz, ein entsprechender Bau geschaffen werden kann. Mit gutem Willen und Kreativität würde man das sicherlich hinbekommen."

Würde man nicht, hält Landrat Gernot Schmidt dagegen. Es gebe einfach kein Grundstück, das die Kommune zur Verfügung stellen kann. Vom Parkplatz will er nichts wissen und hinter dem Landsitz fängt gleich der Naturpark an. "Wenn wir raus in den Naturpark-Bereich gehen, brauchen wir eine Zustimmung der anerkannten Naturschutzverbände. Herzlichen Glückwunsch. Das sind alles schöne Vorschläge und ich bin ja nicht als Öko-Freund berühmt, aber wenn die dann sagen, 'jetzt erklären sie mir mal, Herr Schmidt, mit welcher Begründung wir das tun sollen', da stottern wir auch alle."