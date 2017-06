Audio: Inforadio | 25.06.2017 | Dominik Lenz

Tag der Architektur Brandenburg 2017 - Vom grauen Kasten zum modernen Wohnatelier

25.06.17 | 09:07 Uhr

Bestehendes nutzen und neu gestalten: Wie das funktioniert, kann man sich am Sonntag beim Tag der Architektur in Brandenburg ansehen. 36 Gebäude öffnen dann ihre Türen. Domink Lenz hat sich das einstige Heizhaus in Güterfelde angesehen.

Man muss wohl ein wenig verrückt sein oder aber sehr genau wissen, was man tut, um wie Beate Kalus eine heruntergekommene Kiste wie das Alte Heizhaus neben dem Schloss Güterfelde (Potsdam Mittelmark) zu übernehmen. "Das Gebäude hat mich total begeistert. Ich habe es gesehen und mich total verliebt", sagt Kalus.

So sah das Alte Heizhaus früher aus - für Beate Kalus ein Rohdiamant.

Anhand der alten Bilder, die sie zeigt, ist das nur schwer nachvollziehbar. Da steht eine graue, leere Halle, erbaut in den 50er-Jahren als Heizhaus für das benachbarte Schloss. Doch Beate Kalus sah darin den Rohdiamanten, den sie zu ihrem topmodernen Wohnatelier umbaute: "Ich hatte sofort eine Vision, wie es aussehen soll."

Architektin und Bauherrin Beate Kalus: "Es ist, wie ein Bild zu malen".

Beate Kalus ist selbst Architektin mit Schwerpunkt Sanierung alter Gebäude. Sie wusste also, was sie tat. Mit dem Tag der Architektur gibt die zierliche blonde Frau einen sehr persönlichen Einblick in ihr Haus: Da ist der große, offene Wohn-Essbereich, das riesige Fenster mit Blick in den Schlossgarten. Dann die Rückzugsräume, die man über eine Treppe aus lackiertem Stahl in das eingezogene Obergeschoss erreicht: Schlafzimmer, Bad, alles offen, alles licht, weiße Wände, nackter Beton und Stahl. "Das Industrielle war mir total wichtig: Dass man hier nicht alles verformt, sondern dass der technische Charakter des Gebäudes weiterlebt."

Nicht unbedingt gemütlich, aber wahnsinnig ästhetisch

Das ist nicht unbedingt gemütlich, aber wahnsinnig ästhetisch. Persönlich ist auch der Einblick, den sie in ihr Verständnis vom alten Gemäuer und ihrer Arbeit als Architektin gibt: "Es ist, wie ein Bild zu malen", erklärt Kalus. "Man hat so eine Fantasie, malt sie hin und wenn es fertig ist, sagen alle: 'Oh schön.' So war es hier auch ein bisschen."

Oben die Rückzugsräume, unten der Blick in den Schlossgarten

Mit der Öffnung ihres Hauses möchte sie auch anderen Bauherren Mut machen, die auf der Suche nach alten Schätzen in Brandenburg sind: "Ich glaube, wenn man eine wirklich gute Planung erstellt, sich vorher Gedanken macht, Untersuchungen durchführt, dann kann ein solches Bauvorhaben auch total wirtschaftlich sein. Das war zumindest meine Erfahrung."

Mehr Infos im Netz ak-brandenburg.de - Tag der Architektur Brandenburg In Brandenburg werden am Sonntag 36 Objekte und Freianlagen vorgestellt, die in den vergangenen drei Jahren im Land entstanden sind.

Doch die Geschichte des Alten Heizhauses wäre nur halb erzählt, ohne das Monstrum zu erwähnen, das den Besucher draußen vor der Eingangstür begrüßt: der alte 22 Meter hohe Schornstein. Eine Funktion hat er schon lange nicht mehr. Beate Kalus hätte ihn abreißen können - wollte sie aber nicht. Sie sieht darin den genius loci, den Geist dieses Ortes: "Das gehört einfach dazu, das gibt dem ganzen nochmals diesen Charakter", meint die Architektin. Da erstrahlt also schneeweiß das alte Heizhaus, innen und außen dominiert die Sachlichkeit. Und davor: der grobe backsteinerne Schornstein ohne tieferen Sinn. Das ist sympathisch, angenehm anarchisch und vielleicht doch ein wenig verrückt.