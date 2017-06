Den neusten Fall der Berliner "Tatort"-Kommissare Rubin und Karow haben - ausnahmsweise wegen Pfingsten - am Montagabend gut 7,9 Millionen Zuschauer gesehen. In den sozialen Medien sorgten vor allem das Thema Homophobie und eine Telefonzelle für Gesprächsstoff.

Den neuen Fall von Kommissarin Rubin (Meret Becker) und ihrem Kollegen Karow (Mark Waschke) am Montag sahen mehr als 7,9 Millionen Zuschauer im Ersten (Marktanteil: 24,8 Prozent). In der Folge mit dem Titel "Amour Fou" geht es um einen offen schwulen Lehrer an einer Neuköllner Schule, dessen verkohlte Leiche in einem Schrebergarten gefunden wird. Wer steckt hinter dem Mord? Ein Schüler? Ein Elternteil? Das bleibt in diesem Fall lange Zeit unklar.