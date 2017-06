Ausgezeichnet wurden auch das Theater Naumburg und das E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg ebenso wie das Hamburger Lichthof Theater, das TJG. Theater Junge Generation aus Dresden, das Tanzhaus NRW in Düsseldorf sowie Theater Philharmonie Thüringen, Gera/Altenburg.

Die Sophiensäle und die Schaubude in Berlin gehören zu den Gewinnern des diesjährigen Theaterpreises des Bundes. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag mit. Insgesamt wurden acht kleinere Schauspielhäuser mit dem Preis geehrt.

"Es wurden Bühnen ausgewählt, die auf ihre je eigene Art Welttheater sind, die ungewöhnliche Kooperationen eingehen, mit Mut, Witz aber auch Risiko spielen und so ihre Stadtgesellschaften mitprägen", erklärte Grütters. "Es sind oft gerade die kleineren Bühnen, die mit experimentellen Theaterformen und breitem Spartenspektrum einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander leisten und so große Sichtbarkeit erreichen."



Die Höhe der Dotierung orientiere sich an der weiteren öffentlichen Förderung der ausgezeichneten Theater, hieß es. So erhält das Lichthof Theater 50.000 Euro, die anderen Preisträger jeweils 115.000 Euro, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Verleihung der Preise findet am 6. Juli im Theater der Altmark Stendal statt, dem Gewinner des Theaterpreises 2016.