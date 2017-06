Das Kurt Tucholsky Literaturmuseum in Rheinsberg hat seine Sammlung um bedeutende historische Stücke aus dem Nachlass des Schriftstellers erweitert. Die letzte noch lebende Verwandte Tucholskys, die Großnichte Brigitte Rothert aus Dresden, habe diese dem Museum am Donnerstag übergeben, teilte Museumsleiter Peter Böthig am Freitag in Rheinsberg mit. Dazu zählen drei von Tucholsky signierte eigene Bücher sowie originale Kinderfotos des Schriftstellers und seiner Geschwister.