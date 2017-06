Hunderttausende feiern jedes Jahr im polnischen Kostrzyn beim Festival "Haltestelle Woodstock". Der konservativen Regierung im Nachbarland ist das ein Dorn im Auge. In diesem Jahr argumentieren sie mit der erhöhten Terrorgefahr - in Deutschland.

Knapp zwei Monate vor Polens größtem Open Air-Festival "Przystanek Woodstock" (3. bis 5. August) streiten Veranstalter und Regierung um die Sicherheit des Spektakels an der deutsch-polnischen Grenze. Innenminister Mariusz Blaszczak sieht die erhöhte Terrorgefahr in Deutschland als Bedrohung für das Festival in Kostrzyn (Küstrin), wie die Zeitung "Rzeczpospolita" am Donnerstag berichtete.



Der Politiker der seit 2015 regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) erinnerte demnach an den Anschlag in Berlin, bei dem ein polnischer Lkw-Fahrer getötet worden war. Regierungskritiker werteten die Bedenken der PiS jedoch als Offensive gegen Festivalchef Jerzy Owsiak. Es heißt, der Organisator und das ausgelassene Event seien den nationalkonservativen und der katholischen Kirche nahestehenden PiS-Anhängern ein Dorn im Auge.