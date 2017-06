"Diese unwürdige Bettelei muss ein Ende haben" - Zukunft der Berliner Fête de la Musique ungewiss

22.06.17 | 12:25 Uhr

Auf fast 100 Bühnen wurde gerade erst die Fête de la Musique gefeiert - jetzt steht das Festival vor dem Aus. Denn die Organisatorin hat ihren Rückzug angekündigt. Der Grund: der Berliner Kultursenat gewähre keinerlei Planungssicherheit.



Am Mittwoch wurde in Berlin noch auf fast 100 Bühnen gefeiert, jetzt steht die traditionelle Musikparty Fête de la Musique nach 23 Jahren vor einer ungewissen Zukunft. Die Organisatorin der Berliner Fête de la Musique, Simone Hofmann, hat aus Protest gegen die "unsystematische Finanzierungpraxis" durch das Land ihren Rückzug angekündigt, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Organisatorin steht künftig nicht mehr zur Verfügung

Das Fest hangele sich von einer Zwischenfinanzierung zur nächsten. Aktuell sei offen, ob die Veranstaltung im Haushaltsentwurf des Kultursenats enthalten sei, heißt es weiter. "Ich wünsche uns, dass dieses charmante, zeitlose Musikfest endlich Planungssicherheit durch die Aufnahme in den Berliner Landeshaushalt in Form einer institutionellen Förderung erhält und diese unwürdige Bettelei ein Ende hat", erklärte Hofmann. Sie stehe für eine weitere Organisation der Fête de la Musique nicht mehr zur Verfügung. Das kostenlose Musikfest gibt es seit 1997 in der Hauptstadt, es findet traditionell am 21. Juni zum längsten Tag des Jahres statt. Am Mittwoch hatten laut Veranstalter insgesamt Zehntausende die Konzerte besucht. Mehr als 700 Musiker und Bands spielten bei schönem Sommerwetter über die ganze Stadt verteilt kostenlos und unter freiem Himmel.

Alle Musiker treten ohne Honorar auf

Das Festival, das 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus in Paris begann, ist zu einem globalen Super-Ereignis geworden. In 540 Städten weltweit, davon 300 in Europa (50 in Deutschland), wird Musik aller Stilrichtungen gefeiert. In Brandenburg fanden Konzerte unter anderem in Potsdam, Hennigsdorf, Fürstenberg und Lychen statt. Alle Bands, Orchester, Chöre und Solisten treten an diesem Tag ohne Honorar auf.