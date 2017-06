Dieser Mann hat einen Sensor für Stoffe, die in der Luft liegen - und schreibt aus ihnen Theaterstücke, die Groß und Klein begeistern. Am Dienstag wird Volker Ludwig, der Gründer des Berliner Grips-Theaters, 80 Jahre alt. Ute Büsing hat ihn getroffen.

Groß wurde das Grips-Theater ab 1974 am Standort Hansaplatz. Seitdem macht Ludwig auch Jugendtheater. Gleich das erste Stück "Das hältste ja im Kopf nicht aus" wurde zum Dauerbrenner. Insgesamt schrieb er 37 Theaterstücke. Sie wurden 2.000 Mal nachinszeniert und in 54 Ländern und 47 Sprachen nachgespielt. Durch seinen Welterfolg "Linie 1" war Ludwig über Jahre der meistgespielte deutschsprachige Gegenwartsdramatiker.

Volker Ludwig bewies über Jahrzehnte einen Sensor für Stoffe, die in der Luft liegen: Ausländer, Umwelt, jüdisches Leben in Berlin, Patchworkfamilien, Gentrifizierung. Aus der gut aufgestellten Abteilung Theaterpädagogik kommt jetzt sein Nachfolger, Philipp Harpain. Der ist seit einem Jahr künstlerischer Leiter und übernimmt im September die Gesamtgeschäfte.

400 Vorstellungen pro Jahr stemmt das Grips-Theater auf der Hauptbühne am Hansaplatz und einer Studiobühne im Palais Podewil in der Klosterstraße in Berlin-Mitte. 20 Stücke sind im Repertoire. Die öffentliche Förderung beträgt drei Millionen, eine weitere muss eingespielt werden. Viel zu wenig Unterstützung! Seit Jahren kämpft Volker Ludwig für Aufstockung. Zum 80. Geburtstag wünscht er sich dennoch, dass es so weiter geht wie jetzt.