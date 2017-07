Theatermacher Frank Castorf hat sich nach 25 Jahren als Intendant der Berliner Volksbühne verabschiedet. Nach der letzten Vorstellung unter Leitung des 65-Jährigen gab es am Samstagabend frenetischen Applaus des Publikums. Anschließend spielte auf der Bühne eine Balkan-Brass-Band auf – und Castorf wagte zusammen mit seinen Schauspielern Martin Wuttke und Milan Peschel ein Tänzchen. Danach wurde bei einem Straßenfest vor dem Theater am Rosa-Luxemburg-Platz weitergefeiert.

Es ist Frank Castorfs letzter Abend an der Berliner Volksbühne: Am Samstag verabschiedet sich der Intendant mit Ibsens "Baumeister Solness". Die Vorstellung ist schon lange ausverkauft. Damit möglichst viele Theaterfreunde sie sehen können, gibt es ein Public Viewing im Foyer des Hauses.

Als letzte Vorstellung stand die mehr als vierstündige Castorf-Inszenierung von Ibsens "Baumeister Solness" auf dem Programm. Die ausverkaufte Vorstellung wurde per Video auch ins Foyer der Volksbühne übertragen. Castorf wird zur neuen Spielzeit von dem Belgier Chris Dercon abgelöst, der in der Berliner Kulturszene bisher allerdings auf wenig Gegenliebe stößt. Die Volksbühnen-Mitarbeiter hatten unter anderem mit einem offenen Brief gegen den Kulturmanager und Kunstexperten Dercon protestiert.