Volksbühne und Berliner Ensemble - Das Ende zweier Theater-Ären ist besiegelt

03.07.17 | 08:07 Uhr

An gleich zwei Berliner Theatern wurde am Wochenende Abschied gefeiert. An der Volksbühne setzte Frank Castorf sich ein letztes Mal groß in Szene, am Berliner Ensemble nahm Claus Peymann seinen Hut. Beide Male ging es sehr emotional zu. Von Antje Bonhage



Frenetischer Applaus am Samstag in der Volksbühne, nach der letzten Vorstellung unter der Leitung von Frank Castorf. Mehr als eine halbe Stunde lang: Beifall, Jubel, "Bravo"-Rufe. Nicht nur die Darsteller des Abends, sondern auch ehemalige, eng mit der Volksbühne verbundene Schauspieler bittet Frank Castorf auf die Bühne – und seinen gesamten Mitarbeiterstab. Viele haben Tränen in den Augen, so auch Martin Wuttke, einer der größten deutschen Schauspieler. Er, der an vielen Häusern spielt, betrachtet die Volksbühne als seine künstlerische Heimat. "Es ist schwer, sich von diesem Ort und den Leuten zu verabschieden", sagt er. "Die Leute sieht man vielleicht einzeln mal wieder – aber dass man den Luxus hatte, einen Ort zu haben, an den man kommen konnte und so viele außerordentlich tolle Künstler und Menschen treffen zu können – das wird mir sehr fehlen."

Hintergrund Wahrzeichen verschwindet vorerst - Die Volksbühne hat kein "Räuberrad" mehr Jetzt ist es weg: Die berühmte "Räuberrad" steht nicht mehr vor der Berliner Volksbühne. Die Eisenskulptur geht erst einmal auf Reisen und wird danach wahrscheinlich ein Jahr lang saniert. Dann soll das Rad wieder vor dem Theater stehen. Vielleicht.



"Achtung, Volksbühne! Hier lauert Gefahr!"

Bevor die Abschiedsfeier draußen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz weiter geht, schließen die Türsteher symbolisch die Tore. Draußen vor dem Theater spricht Frank Castorf, wohl zum allerletzten Mal als Intendant der Volksbühne, zu seinem Ensemble, zu seinen Mitarbeitern, zu hunderten Schaulustigen. "Das Rad, unter dem so viele gearbeitet haben, ist nicht nur ein Symbol – es ist unsere Haltung gewesen seit 25 Jahren", sagt er - und wird immer lauter: "Ein Rad hat sich zu bewegen – es ist kein Museum, das steht nicht. Dieses Rad geht weiter und es wird vielleicht auch wiederkommen. Aber es ist unser Räuberrad, und das hieß: Achtung, Volksbühne! Hier lauert Gefahr!" Ein weiterer Symbolakt: Mit Fanfaren werden die beiden riesigen Ausrufe-Zeichen, die rechts und links an der Theater-Fassade hingen, feierlich heruntergezogen. Abschied gefeiert, getanzt und gesungen wird noch sehr lange – bis tief in die Nacht.

Peymann zeigt Best Of seiner Intendanz

Am nächsten Abend etwa zweieinhalb Kilometer von der Volksbühne entfernt, im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm: "Stell dir vor, wenn eines schönen Tages dies aufhörte" – Ausschnitte aus Inszenierungen der vergangenen 18 Jahre. Die Palette reicht von "Richard II." in einer Inszenierung von Claus Peymann aus dem Jahr 2000 bis hin zu "Die Dank-Sager" von Leander Haußmann und Sven Regener – einem Stück, das im April diesen Jahres seine Uraufführung hatte. "Wo wir hier sind, das wird es bald nicht mehr geben – das habe ich jetzt zweimal gesagt", heißt es darin.

Leander Haußmann in "Abschied" am Berliner Ensemble

Der Abend trägt den schlichten Titel "Abschied". Mehr als vier Stunden lang sind die Schauspieler allesamt in Topform. Auch prominente Sänger wie Nina Hagen, Georgette Dee und Herbert Grönemeyer sind dabei. In einem Thomas-Bernhard-Stück steht der Intendant Claus Peymann einmal sogar selbst auf der Bühne. "Das Theater hat keinen Ausweg", heißt es darin. Auch an diesem Abend gibt es Standing Ovations, Rührung bei den Schauspielern – und im Publikum. "Es war sehr abwechslungsreich und unterhaltsam. Amüsant – und manchmal auch so, dass ich gerührt war", sagt ein Zuschauer. "Und wir haben gemerkt, was für Aufführungen wir alles verpasst haben", ergänzt eine Zuschauerin. Eine dritte sagt: "Ich finde den Abend wunderbar. Ich finde, er zeigt eine sehr schöne Team-Arbeit – und das dicke Ende kommt erst, wenn Peymann nicht mehr da ist."