Vier Jahre später als gedacht, und 160 Milllionen teurer als geplant - das ist die Bilanz der Staatsoper-Sanierung Unter den Linden. Umso mehr freuen sich die Klassik-Fans nun auf die Wiedereröffnung am 3. Oktober. Am Mittwoch kamen schon mal die neuen Stühle.

An Komfort soll es nicht mangeln - im Gegenteil: Auf ihren 1.356 Sitzplätzen verspricht die Staatsoper Unter den Linden im runderneuerten Haus einen ungestörten Musikgenuss. Von jedem Platz aus sollen die Zuschauer das Geschehen auf der Bühne hautnah miterleben können, sagte der designierte Co-Intendant Matthias Schulz am Mittwoch bei der Präsentation der neuen Stühle für das Opernhaus. "Es wird ein sehr intimes Erlebnis sein."

Die neuen Stühle, den bisherigen Sesseln nachgebaut, seien nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen entworfen - aber auch angepasst an die akustischen Erfordernisse, die zu den Bedingungen der Renovierung gehören. Die Saaldecke wurde um fünf Meter erhöht damit die Musik eine halbe Sekunde länger nachhallen kann - ganze 1,6 Sekunden, wie es sich Generalmusikdirektor Daniel Barenboim gewünscht hatte.

Nach sieben Jahren wird die Staatsoper mit einem "Präludium" rund um den 3. Oktober wieder für das Publikum öffnen. Das Ensemble von Intendant Jürgen Flimm und Barenboim zieht dann zurück in sein Stammhaus. Das "Herzstück der Wiedereröffnung", so die Staatsoper, ist am Tag der Deutschen Einheit die Premiere "Zum Augenblicke sagen: Verweile doch!" mit Robert Schumanns "Szenen aus Goethes Faust".

Die Rückkehr aus der Ausweich-Spielstätte im Schiller-Theater hatte sich wegen Pannen, Unstimmigkeiten und Überraschungen um vier Jahre verzögert. Seit Mai 2015 hatte sich sogar ein Untersuchungsausschuss mit der Kostenexplosion beschäftigt. Der kam zu dem Schluss: Die Sanierung der Berliner Staatsoper war schlecht geplant und es wurde politischer Druck ausgeübt.

Bereits Anfang März war der neue Pierre-Boulez-Saal in der Staatsoper eröffnet worden - für Barenboim ein "akustisches Wunder", bei dem die Musiker im Zentrum sitzen und die Sitzreihen im Parkett variabel vor- und zurückgeschoben werden können.

