1934 versteigerten die Nazis die legendäre Kunstsammlung des Berliner Verlegers Rudolf Mosse. Bis heute schlummern viele Werke unerkannt in deutschen Museen. Ein Forschungsprojekt in Kooperation mit der Freien Universität soll sie nun aufspüren.

1894 bestellten sie für ihr Musikzimmer in der Wohnung am Bayrischen Platz 1 einen Zyklus von fünf Gemälden bei dem damals hoch populären Maler Fidus, der eigentlich Hugo Höppner hieß. Für sich genommen ist der "Tempeltanz der Seele" bereits ein außergewöhnliches Werk, wie Stefanie Heckmann, Leiterin der Sammlung, erklärt: "Wir sehen auf dem ersten Bild, dass das Mädchen, den Gürtel und das Kleid von sich wirft und dann auch in so eine Tanzstimmung kommt, die extatischer wird und am Ende ist es ein ganz ruhiges Baden in diesem goldenen Licht. Da wird auch deutlich, was für eine wichtige Rolle das Licht gespielt hat für diese Bewegung, aber auch die Natur."

Meta Neuhäuser verstarb früh. Ihr Mann Richard plante 1933 die Auswanderung nach Südafrika. Viele seiner Bilder musste er weit unter Wert verkaufen. Die Flucht kam jedoch nicht zustande. Er vergiftete sich in seiner Küche. Gabriele, die gemeinsame Tochter, floh nach Australien. Dort verlor sich ihre Spur.

Eine Postkarte von Fidus aus einem Wiener Nachlass war der Anlass für Wolfgang Schöddert, Provenienzforscher an der Berlinischen Galerie, zu recherchieren. Australien hat kein Meldesystem, die Tochter hatte geheiratet, über soziale Netzwerke geriet er schließlich an eine Rayna Patton, und dachte sich: Die könnte eventuell die Enkelin sein. In solchen Fällen könne die Kontaktaufnahme allerdings ein merkwürdiges Gefühl erzeugen, sagt Schöddert. "Sie schreiben jemanden an, den Sie nicht kennen, der Sie nicht kennt, der im Zweifel nichts weiß, von der Thematik, um die es geht. Sie müssen davon ausgehen, dass die Existenz des Tempeltanzes nicht bekannt war."



Es stellte sich schließlich heraus, dass Rayna Patton tatsächlich die Enkelin der Neuhäusers war. Ihre Mutter Gabriele, schwer traumatisiert durch die Flucht und den Verlust der Eltern, hatte ihr viel erzählt von der riesigen Bibliothek der Neuhäusers und von den Kunstwerken. Der "Tempeltanz der Seele" hing mittlerweile seit mehr als 40 Jahren in der Berlinischen Galerie. Museumdirektor Thomas Köhler nahm mit Patton Kontakt auf. "Man spürte schon, dass dieses Verletzen und dieses Trauma sehr, sehr tief saß", sagt er. An einen Satz könne er sich noch sehr gut erinnern: "We want reparation" - wir wollen eine Entschädigung. "Dann haben wir Werte ermittelt, die wir der Erbin vorgeschlagen haben und da haben wir uns sehr schnell einigen können."