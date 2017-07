Ein Kanaldeckel am Rande einer Ausfallstraße, daneben eine Pfütze, in der sich Himmel und Baumwipfel spiegeln. Eine Schotterpiste, eine karge Grünfläche. Die Liegnitzer Straße in Nürnberg, wo am 9. September 2000 Enver Simsek in seinem Blumentransporter von Kugeln getroffen wird und zwei Tage später den Verletzungen erliegt. Die Theresienwiese in Heilbronn, auf der am 25. April 2007 die Polizistin Michèle Kiesewetter in ihrem Streifenwagen durch einen Kopfschuß getötet wurde. Regina Schmeken hat alle zwölf Tatorte des NSU Terrors fotografiert. Angestoßen von einer befreundeten Gerichtsreporterin, zog es sie immer wieder dorthin – über Jahre hinweg. Nun sind die Bilder im Martin-Gropius-Bau zu sehen.