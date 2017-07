Auftritte in Berlin - Celine Dion hat ein Herz für Würstchen und das KaDeWe

Celine Dion gehört zu den größten Popsängerinnen aller Zeiten. Nach acht Jahren tritt sie wieder in Berlin auf. Smalltalk über Berlin ist zwar nicht ihre Stärke. Doch ihr Song "My Heart will go on" lässt die Zuschauer immer noch weinen. Von Hendrik Schröder

Die Mercedes-Benz Arena in Berlin-Friedrichshain ist bestuhlt und voll bis unter das Dach. Die Sitze wären kaum nötig gewesen, denn die Fans stehen fast die ganze Zeit. Celine Dion kommt in hautenger schwarzer Hose, mit silbrig glitzerndem Kostümjäckchen auf die Bühne geeilt. Und das in Pfennigabsätzen, ohne umzufallen. Mit ihr 22 Musiker ganz in schwarz. Streicherinnen, Bläser, Gitarre, Percussion - alles dabei. Und alle spielen und singen im Laufe des Abends größtenteils live, das ist selten bei solch großen Produktionen. Los geht es unter tosendem Applaus mit einem Jennifer Rush Cover. Nach einem weiteren Song ist erstmal Schluss mit der Musik. Celine Dion bittet ihren musikalischen Leiter, der am Flügel sitzt, um ein bisschen Redezeit. Und dann hält sie einen zehnminütigen Vortrag über Shoppen im KaDeWe und über die tollen Berliner Würstchen, wie heißen die noch gleich, Nürnberger, sagt sie…naja.

Celine Dions Stimme geht über fünf Oktaven

Die Berliner sind gnädig und klatschen trotzdem, obwohl Celine Dion sie kurz zuvor noch als "super-friendly" gewissermaßen beleidigt hat. Denn wenn der Berliner eines nicht ist, dann wohl super-friendly, oder? So im Alltag. Egal. Celine Dions Stimme geht über fünf Oktaven. Das ist live wirklich der Hammer. Wie ein Gewitter kann sie über die Menge hinweg grollen, dann spitz flehen, weich schmeicheln. Ihr Gesicht ist dabei meistens verkniffen, tiefe Falten graben sich zwischen die Augenbrauen. Trotz aller selbstironischen Ansagen zwischendurch: Celine Dion ist eine ernsthafte, hart arbeitende Künstlerin. Das wird in solchen Momenten sichtbar.

Infos Celine Dion spielt am Montag noch einmal in der Mercedes-Benz Arena.

Wenige Restkarten gibt es ggf. noch an der Abendkasse.

Minutenlanger Applaus

Was sie nicht ist: eine Tänzerin. Lasziv im Catsuit auf einem Stuhl räkeln und von einem Tänzer, mit dem sie übrigens eine Affäre haben soll, sich befummeln lassen beim Singen, sieht eher beknackt aus. Als tabuloser Sex-Vamp auf dem Klavier rumklettern dann gar peinlich. Und zum Michael Jackson Cover den Schritt befühlen… ach puh. Erstaunte Blicke auch im Publikum. Nein, lieber haben die Fans ihre Celine Dion, wenn sie mit Tränen in den Augen nahbar und nett von ihrem verstorbenen Ehemann erzählt. Dann donnert die ganze Halle minutenlangen Applaus von den Rängen. Und dann singt sie endlich das Lied, auf das alle warten: My Heart will go on aus dem Film Titanic. Und plötzlich ist Celine Dion nicht mehr die einzige, die weint. Vor Rührung, natürlich.