Die Direktorin des Berliner Käthe-Kollwitz-Museums, Iris Berndt, verlässt die Einrichtung. Das habe sie am Eröffnungstag der Jubiläumsausstellung zum 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz (1867-1945) angekündigt, wie das Museum dem rbb am Freitag bestätigte.

Der Weggang der Kunsthistorikerin, die 2014 an das Museum berufen wurde, fällt in eine für das Haus unruhige Zeit, denn das Museum soll umziehen. Der Vermieter, Bernd Schultz, will in der Immobilie in Charlottenburg ein privates Exilmuseum installieren, um dort an das Schicksal im Nationalsozialismus vertriebener Künstler zu erinnern. Der Plan stieß jedoch auf Kritik, da er die ins Exil gegangenen Künstler möglicherweise gegen die engagierte Antifaschistin Kollwitz auszuspielen droht.