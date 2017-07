Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran ist mega angesagt. Er ist der erste Künstler, dem es gelungen ist, mit zwei Singles ("Shape of You" und "Castle on the Hill") auf Platz 1 und 2 der Singlecharts in Deutschland und England zu landen. Seine Konzerte sind entsprechend heiß begehrt. Für Sheerans Gig am 19. Juli im kommenden Jahr im Berliner Olympiastadion beginnt der Vorverkauf an diesem Samstag, dem 8. Juli um 11 Uhr.