Video: rbb aktuell | 07.Juli 2017 | Arndt Breitfeld | Bild: rbb

Britische Musiklegende in Berlin - Elton John glitzert durch die Nacht

08.07.17 | 09:19 Uhr

Die lebende Pop-Legende Elton John hat am Freitag seine Fans in Berlin beglückt. Mit Glitzer-Frack und Strass-Sonnenbrille haute er standesgemäß in die Tasten - und wurde trotz Funkeln und Glitzern auch nachdenklich. Von Silke Mehring



Irgendwie sind sie eins auf der Bühne – Elton John und sein Flügel. Als ob einer nicht ohne den anderen sein könnte, als ob einer mit dem anderen verwachsen wäre. Wobei - einen Unterschied gibt es dann doch: Der Flügel glitzert nicht. Sir Elton John aber funkelt geradezu und in einem fort – wie ein immerwährender Fixstern am Himmel in der Mercedes Benz Arena in Berlin-Friedrichshain: Sein lilafarbener Frack mit hunderten von Pailletten, seine strassbesetzte Sonnenbrille, sein baumelnder Ohrring – all das glitzert im Scheinwerferlicht wie Sterne in der Nacht. So eine Nacht, wie es sie schon immer gab und immer geben wird. Und genau so scheint es mit Elton John zu sein: Irgendwie war er immer da, und man hat den Eindruck, er wird es auch immer sein. Seine Songs haben die Dramen unseres Lebens genauso begleitet, wie die Glücksmomente.

Elton John will Liebe

Genau in diesem Bewusstsein sitzt ein mit dem Musiker älter gewordenes Publikum reglos in der Arena. Seine Musik verbindet – und das seit Jahrzehnten. Andächtig hören alle zu, wie Elton John mit kraftvoller Stimme – die Musik dröhnt ein wenig zu laut – seinen aktuellen Song "A Good Heart" singt. Man nimmt ihm ab, dass er sich eine gute Welt herbeisehnt, eine, in der die guten Herzen in der Überzahl sind. Er sagt, wir leben in "stürmischen Zeiten", und er habe die Nase voll von dem ganzen Hass. Er will "glauben, dass die Liebe den Hass besiegt, sonst haben wir keine Hoffnung". Er schmettert leidenschaftlich "I want love" ins Mikro und widmet den Song den Terroropfern der jüngsten schrecklichen Anschläge.

Souverän und unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung

Kaum zu glauben, dass der Mann schon 70 Jahre alt ist. Da ist nichts Brüchiges in seiner Stimme, seine Hände flitzen völlig mühelos über die Tasten, seine rundlichen Finger scheinen so beweglich wie bei einem 20-jährigen. Dabei wirkt der britische Sänger, der schon mit allen Musikgrößen der Welt zusammengearbeitet hat, sicher, souverän und unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung. Ein Weltstar, dessen ruhige und bodenständige Ausstrahlung in krassem Gegensatz zu seinem schrillen Outfit und seiner wilden Vergangenheit steht. Elton John spielt und singt sich mit alten und neuen Songs durch ein Konzert, das konservativ im besten Sinne ist: Er bewahrt das Gute und verwehrt sich jedem zusätzlichen Schnickschnack. Es gibt keine sexy Background-Sängerinnen, keine ausgeklügelte Lichtshow, keine bombastischen Zusatzeffekte. Es braucht nur eine Handvoll Musiker, Elton John selbst, seine Stimme und seine Songs; das reicht. Und genau das scheint auch sein persönliches Lebenselixier zu sein. Warum sonst sollte der zweifache Familienvater, nachdem er im April erst schwer erkrankt war, schon wieder auf den großen Bühnen der Welt stehen wollen. Der Mann ist mit seiner Musik verschmolzen – er jamt und rockt, gibt eine rasante Version von "Sad Songs" zum Besten und taucht sein Publikum anschließend mit einem melancholischen "Your Song" in magisches blaues Licht. Dann wieder hat sein Solo am Piano plötzlich den sakralen Klang eines Orgelspiels. Elton John watschelt mit seinem lila Glitzerfrack im rauschenden Applaus nach vorne und verbeugt sich bescheiden. Er sagt, die letzten knapp 50 Jahre auf der Bühne waren eine "fantastische Reise", die Konstante für ihn: "Ihr Leute da draußen" – und bedankt sich für so viele gemeinsame Jahre.

Ein Lied für George Michael

Man kann ihn sich nicht wegdenken, dabei hat Elton John schon so viele seiner Weggefährten überlebt: Seine Freundin, Prinzessin Diana, ebenso wie seinen Freund George Michael. Dessen Konterfei prangt auf einmal riesengroß auf der Leinwand, und Elton John donnert dazu "Don’t Let the Sun Go Down on Me" – den Song, den die beiden früher im Duett gesungen haben. Und dann schüttelt er die Traurigkeit von sich und allen anderen im Saal ab, lässt die Finger über die Tasten fliegen und rockt wie dem Schicksal zum Trotz "I’m Still Standing" ins Mikrophon. Die letzte halbe Stunde seiner zweistündigen Show dreht er die Betriebstemperatur mit fetzigen Nummern wie "Crocodile Rock" noch mal um einige Grad höher. "Candle in the Wind" liefert er als Zugabe – den Song, mit dem er sowohl Marylin Monroe als auch "England's Rose" Prinzessin Diana unsterblich gemacht hat. Bleib doch noch, lieber Sir Elton John, denkt man, sing' weiter - und glitzer' für uns, so lange Du kannst!

Sendung: Inforadio, 8.7.2017, 06:00 Uhr