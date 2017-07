Video: Stilbruch | 22.06.2017 | Margarete Kreuzer | Bild: ullstein bild

Ausstellung im Deutschen Historischen Museum - Vom Siegeszug des Fotos in der Zeitung

08.07.17 | 11:34 Uhr

Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat einem entscheidenden Wendepunkt in der gedruckten Nachrichtendarstellung eine ganze Ausstellung gewidmet: jenem Moment, in dem das Foto die Illustration ablöste. Von Michael Hölzen

Fotos als Innovation im Zeitungsdruck: Mit dieser Bildrevolution der Presse beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Die Kuratorin der Schau "Die Erfindung der Pressefotografie", Carola Jüllig, erklärt, warum Fotos für die Verleger einen entscheidenden Vorteil hatten: "Der Anspruch der Verleger war, dass ein Foto die Wahrheit erzählt, wohingegen ein Pressezeichner bis dahin theoretisch hätte zeichnen können, was er wollte - den Kaiser von China mit zwei Köpfen beispielsweise."

Ein Fotograf hingegen, der den Kaiser von China ablichtete, war wirklich vor Ort, hatte ihn wirklich getroffen. "Das gab der Bild-Information einen ganz anderen Stellenwert in der Presse", sagt Jüllig.

Die Kameras wurden kleiner und mobiler

Das kam bei den Lesern an. Zeitungen mit Fotos verkauften sich besser. "Die Verleger merkten: Das ist etwas, das uns nochmal ein ganz anderes Standing verschafft in der Presselandschaft", erklärt die Kuratorin. So ist der Beruf des Pressefotografen Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt erst entstanden. Bis dahin gab es nur den Atelierfotografen, bei dem man steif auf einem Stuhl posierte. Plötzlich mussten Fotografen mit ihren schweren Plattenkameras auf die Straße: hier einen Unfall dokumentieren, dort einen wichtigen Staatsbesuch. Zwangsläufig wurden die Kameras kleiner und mobiler. In der Ausstellung veranschaulicht das ein frühes Leica-Modell.

Otto Haeckel, Der Reichstagsabgeordnete Hermann Dietrich mit einem erlegten Krokodil, Deutsch-Ostafrika, 1906 © ullstein bild

Die Rotationsdruckmaschine brachte Fotos in die Zeitung

Fünf Millionen Pressefotos lagern in den Archiven der Axel Springer Syndication und bei Ullstein. Sie sind die Quellen der Ausstellung. Die Auswahl aus diesen Beständen präsentiert das DHM auf ganz besondere Weise: "Wir haben uns an der Rotationsdruckmaschine orientiert", sagt Carola Jüllig. "Das war das Medium, das überhaupt erst möglich machte, dass man Zeitungen mit Fotos drucken konnte. Im Museum wird also der ganze Raum durchzogen von einem Papierband, auf dem die Fotos mit Begleittexten präsentiert werden." Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober 2017 zu sehen.