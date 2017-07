Eine Woche vor dem Festivalbeginn steht endlich fest: Das Rockfestival "Haltestelle Woodstock" an der polnisch-deutschen Grenze (3. bis 5. August) kann stattfinden. Dies habe die Stadtverwaltung von Kostrzyn (Küstrin) jetzt mitgeteilt, erklärten die Veranstalter am Mittwoch. Damit sei ein langwieriger Streit über angebliche Terrorgefahren und straffe Sicherheitsanforderungen vom Tisch, hieß es. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" (Mittwoch) darüber berichtet.

Weiter Streit gibt es um den möglichen Einsatz von deutschen Feuerwehrleuten sowie dem Technischen Hilfswerk (THW) aus Berlin und Brandenburg. Die polnischen Behörden hatten überraschend bekannt gegeben, dass sie dieses Mal auf die Kooperation verzichten wollen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte deswegen an den Koordinator für die polnisch-deutsche Zusammenarbeit, Staatssekretär Jakub Skiba, geschrieben. "Wir beide wissen, dass es an der Oder seit Jahren eine eingespielte grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren gibt, die der Sicherheit der Menschen in der Region dient", hieß es in dem Schreiben. "Gerade bei de facto landesübergreifenden Veranstaltungen, wie dem Festival, scheint es angezeigt, der Gefahrenlage durch gute Zusammenarbeit gemeinsam zu begegnen", schrieb Woidke weiter. Bis Mittwoch hatte Woidke jedoch "keine Antwort" und will nun noch einmal vorstellig werden. Der Landeschef fürchtet, dass die Diskussion auch auf andere deutsch-polnische Sicherheitspartnerschaften übergreifen könnte, zum Beispiel bei der Polizei.