Glosse | Castorf und Peymann gehen - Die alten Männer treten ab

01.07.17 | 14:52 Uhr

Frank Castorf und Claus Peymann nehmen am Wochenende in Berlin ihren Abschied als Intendanten – mit großen Festen an der Volksbühne und am Berliner Ensemble. Harald Asel verabschiedet sie in seiner Glosse aufs Altenteil.

"Ende, zu Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende" - diese Sätze aus Becketts "Endspiel" möchte man an diesem Wochenende den zwangsverrenteten Altmeistern des Theaters nachrufen. Ist ein Künstler nur alt genug geworden, dann ist eigentlich egal, was er macht. Vorausgesetzt, er ist männlich. Selbst schiefe zittrige Töne werden beklatscht, wie weiland bei Johannes Heesters. "Haben die eigentlich in ihrer Jugend nicht genügend geklebt", würde meine Oma jetzt sagen. Was erklärt werden muss: Früher wurden nämlich Rentenmarken in ein Heft geklebt. Und wer nicht genügend beisammen hatte, der arbeitete halt im Alter weiter.

Vielleicht geht es doch nicht zu Ende?

Die von Altersarmut betroffenen Künstler gibt es ja auch in großer Schar. Aber denen fehlen die begleitenden Claqueure vom Schlage Jürgen Kuttners [inforadio.de, 29.06.2017], die gerade wieder einmal der Untergang des Abendlandes wittern - oder (was für sie das gleiche ist) der ostdeutschen Identität. Obwohl: Unter den Dauerweiterarbeitenden ist Frank Castorf ja eher die Ausnahme, er überzieht das für seinen Jahrgang 1951 zustehende Renteneintrittsalter von 65 Jahren und 5 Monaten gerade mal um ein gutes halbes Jahr - und kommt nächste Spielzeit am Berliner Ensemble wieder. "Ende, zu Ende, es geht vielleicht doch nicht zu Ende".

Aber reden wir nicht so sehr von der Causa Castorf und der Causa Peymann. Die heutigen Alten hatten ihre Vatermorde genutzt, um sich frühzeitig bekannt zu machen. Die geburtenstarken Jahrgänge der zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 1960er Geborenen waren dagegen schon im Kindergarten zu viele. Während in der Generation Praktikum alle schamlos als Nachwuchskünstler durchgehen, solange sie gerade noch unter 40 sind, auf der anderen Seite die Alten das Urheberrecht auf Tabubrüche nicht aus den Händen geben, fühlen sich die dazwischen wie Charles, Princes of Wales.

Entspannt und lässig verfolgte er den Abend

Wir ehren sie ja, die Alten. In der nächsten Spielzeit an der Lindenoper inszenieren Achim Freyer (Jahrgang 1934), Harry Kupfer (Jahrgang 1935) und der Jungspund Hans Neuenfels (Jahrgang 1941). Gut, die haben vielleicht auch noch einiges mehr zu sagen als die heutigen Rätselsteller. Aber wissen die nicht, wie schön die Zeit der Rente sein kann? Neulich saß ich zwei Reihen hinter Claus Peymann in einem Berliner Off-Theater. Der scheint schon zu üben: Entspannt und lässig verfolgte er den Abend, ohne Empörungswillen und Fluchtinstinkte. Kultur genießen, Tipps geben, und die andern endlich auch mal machen lassen - das ist doch eine echte Alternative. Zu runden Geburtstagen denken wir sowieso ausführlich an das Lebenswerk. Versprochen!

