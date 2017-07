Fünf Grammys, millionenfache Plattenverkäufe - Norah Jones ist vor 15 Jahren mit ihrem Debütalbum durchgestartet. Aktuell ist die Jazz- und Folksängerin aus New York mit ihrem Album "Day Breaks" auf Tour - am Montag im Berliner Tempodrom. Von Nadine Kreuzahler

Norah Jones kommt im langen wallenden Kleid auf die Bühne: schwarz, mit silbernen Fäden durchwoben, halb transparent, glitzernd und elegant. Ihr erster Weg führt sie nicht ans Klavier, sondern an eine rote elektrische Gitarre. Mit einer lockeren Countrynummer geht es los. Dann ein schlichtes "Guten Abend" und "Dankeschön" und ab geht's ans Piano: "I've Got To See You Again" von ihrem Debüt-Erfolgsalbum 2002.

Schon ist das Konzept für den Rest des Abend klar: gefühlvolle Balladen wechseln sich ab mit beschwingten Folk- und Countrynummern, alte Hits mit Songs vom neuen Album "Day Breaks", mit dem die ausgebildete Jazzsängerin und -pianistin Norah Jones an ihre Wurzeln anknüpft.