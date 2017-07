Erst Gummstiefel und Regenponcho, dann Badehose und einen Drink in der Hand: Die siebte Ausgabe des Helene Beach Festivals bei Frankfurt (Oder) stand in diesem Jahr zunächst unter schlechten Vorzeichen. Tagelanger Regen hatte die Vorbereitungen erheblich erschwert: Schon beim Aufbau der Bühnen und Versorgungsanlagen gab es Probleme, Straßen und Wege mussten verdichtet und Wasser abgepumpt werden. Dadurch verzögerte sich auch die Anreise vieler Besucher des Festivals, das direkt am Helenesee stattfindet.



Für den Sprecher des Festivals, Michael Nielebock, der seit Anfang an dabei ist, waren die Wetterbedingungen aber nichts Neues: "Zum Einstieg damals gab es vier Tage lang Regenwetter. Aber alle der 10.000 Besucher sind gebelieben und die DJs haben in Gummistiefeln aufgelegt", erinnert sich Nielebock an die erste Festivalausgabe von 2011. "Das war alles noch nicht ganz so professionell wie jetzt, aber wir hatten halt so eine Idee."