Helge Schneider tourt mit "240 Jahre Singende Herrentorte" derzeit durch Deutschland. Der Entertainer, Musiker, Kabarettist, Autor und Schauspieler feiert damit sich, seine Band und seinen schrägen Humor. Am Freitag war er in der Berliner Waldbühne. Von Nadine Kreuzahler

Es ist noch hell, als Helge Schneider auf die Bühne schlurft, sein Haar zottelig, sein Anzug knallblau mit weißem Staubfleck, sein Gesicht zu einem Grinsen verzogen. Er hat seine Band dabei: langjährige Weggefährten wie Sergej Gleithmann am Saxofon und Peter Thoms am Schlagzeug. Alle sind scheinbar in die Jahre gekommen, nur Helge Schneider schlurft, springt und schunkelt spritzig zwischen ihnen hin und her wie immer.

Der Entertainer macht Witze über das Altern und über die leeren Ränge ganz oben, plaudert über das Wetter und kommentiert bestens gelaunt Zuspätkommer oder Getränkeholer.