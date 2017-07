Audio: Inforadio | 05.07.2017 | Hendrik Schröder

Konzertkritik | House of Pain in Berlin - Bei "Jump Around" brennt die Hütte

05.07.17 | 11:18 Uhr

Mit "Jump Around" lieferten Everlast, Danny Boy und DJ Lethal einen der Hits der 1990er Jahre. Genau 25 Jahre später sind House of Pain auf Tour - im Berliner Huxleys. Hendrik Schröder hat geschaut, was aus den Popidolen von einst geworden ist.



Keine Party, wo der Song Anfang der 90er Jahre nicht lief. Mit "Jump Around" veröffentlichten House of Pain 1992 einen der bekanntesten Rap-Songs aller Zeiten. Zum 25. Geburtstag des Songs ist die Band um DJ Lethal und die Rapper Everlast und Danny Boy auf Tour. Am Dienstagabend machten sie Station im Berliner Huxleys.



Rapper Danny Boy war nicht dabei. An der Eingangstür steht, Besucher könnten die Karten zurückgeben - die anderen beiden Musiker würden ohne Danny Boy auftreten. Die Gerüchteküche brodelt: Haben die sich schon wieder zerstritten? Ist er wegen zu vieler Drogen im Krankenhaus? Man weiß es nicht. Seinen Part übernimmt Rapper Sick Jacken. Der hat eine fistelige Stimme und null Präsenz, aber immerhin steht noch einer auf der Bühne.

House of Pain Auf das 1992er Debütalbum mit "Jump Around" folgten zwei weitere Platten. Schon 1996 löste sich die Band um Everlast, Danny Boy und DJ Lethal auf. Frontmann Everlast begann eine erfolgreiche Solo-Karriere.

Frontmann Everlast rotzt die Lyrics nur so raus

Der Mittelpunkt der Show ist Everlast, der Frontmann: mittlerweile 48 Jahre alt, eisgrauer Bart, stolze Wampe, tätowierte Unterarme, kurze Jogginghose, dicke Goldkette, einen Whisky in der Hand. Er kommt auf die Bühne und begrüßt das Publikum freundlich mit einem Schwall von Schimpfworten: "Fuck", "Motherfucker", "Assholes", "Don't fuck with me". Mit "Scheiße, bin ich besoffen" beendet er seinen Wortschwall. Das Publikum überrollt eine Dampfwalze von Bass. DJ Lethal thront auf einem Podest hinter Laptop und Scratch-Plattenspielern und feuert bestens gelaunt eine derbe Tieffrequenz nach der anderen in die Magengruben der Fans. Die heulen begeistert los und fangen sofort an zu springen.



Ein lächelnder Drummer und ein langhaariger Keyboarder gehören auch zur Liveband. Everlast rotzt die Lyrics nur so raus, stampft mit schweren Beinen in Turnschuhen über die Bühne, nimmt jeden einzelnen Zuschauer ins Visier. Die sind mehrheitlich um die 40 und tragen alte Bandshirts von früher, die sie schon lange nicht mehr anhatten.

Skurriler Abend mit Laberattacken und Spring-Action

Zwischen den Songs dann endlose Laberattacken, die immer länger werden, je betrunkener Everlast wird. Eine Mischung aus totalem Bullshit und pathetischen Reden auf verstorbene Kollegen und die verlorene Jugend. Dadurch zerfasert das ganze Konzert und die Stimmung geht immer wieder runter. Aber es ist unterhaltsam. Wenn dann die Musik endlich, endlich wieder einsetzt, dann brennt die Hütte, dann hat das Kraft. Am Ende dann der große Hit: "Jump Around". Das Huxleys ist gar nicht sehr voll, vielleicht 500 Zuschauer sind da. Aber die springen jetzt noch mal richtig rum und sind danach auch etwas aus der Puste. Und dann ist auch schon Schluss.



Man kann sich nicht recht entscheiden: Waren das da oben jetzt gescheiterte Witzfiguren, etwas eklige, schwitzende, alternde Männer? Oder die allerderbsten Typen überhaupt, weil sie immer noch sowas wie einen Kindheitstraum leben und, das ist schon zu spüren, immer noch für ihre Musik brennen? Skurriler Abend. Aber gut.