Es sind nicht nur ihre Zeichnungen oder Skulpturen, die bis heute anziehen. Es ist der gesamte Lebensweg der Käthe Kollwitz, der immer wieder fasziniert. Denn ihre Biografie war absolut untypisch für eine Frau des 19. Jahrhunderts: Geboren 1867 im damaligen Königsberg, merkte sie zwar schon früh ihr malerisches Talent. Doch der Weg zur Künstlerin war für eine Frau damals alles andere als normal. "Zu dieser Zeit war es für eine junge Frau nahezu unmöglich, sich seriös, also professionell mit Kunst zu beschäftigen", sagt Sonya Winterberg, die eine große Biografie über Kollwitz geschrieben hat. "Das war nur Männern vorbehalten." Für Sonya Winterberg ist Käthe Kollwitz nicht nur deshalb "eine der bedeutendsten Künstlerinnen Deutschlands im vergangenen Jahrhundert". Gemeinsam mit ihrem Mann, dem preisgekrönten Filmemacher Yury Winterberg, hat sie jetzt einen Film über das Leben der Kollwitz gemacht, der am Mittwochabend auf ARTE läuft (und danach bis Ende Juli in der Mediathek).

Sonya und Yury Winterberg ist es gelungen, auf einem Dachboden das früheste Selbstporträt der Kollwitz ausfindig zu machen. Sie hat davon hunderte gemalt - "das war für sie wie ein Tagebuch. Man kann sich die Bilder in einer Reihe anschauen und sieht eine Käthe Kollwitz, die älter wird und sich in verschiedensten Zuständen befindet. (...) Das ist ein wunderbarer Spiegel ihres Lebens."

Der Film der Winterbergs folgt auch jenen Menschen, die Kollwitz` außergewöhnliche Biografie mit prägten. Denn unterstützt wurde die Kollwitz von Anfang an, durch ihre Familie, namentlich durch Großvater, Vater und Bruder. Ersterer war Gründer einer freireligiösen Gemeinde, in der Frauen gleichberechtigt waren. Die beiden letzten waren beide sehr frühe Mitglieder der Sozialdemokratie, die sich ebenfalls die Gleichberechtigung der Frau auf die Fahnen geschrieben hatten.

Mit ihrer Kunst eckte die Kollwitz vor allem bei der Obrigkeit an - unter anderem mit ihrer berühmten Serie von Radierungen über den Weberaufstand. Der Kaiser verweigerte ihr den von Max Liebermann vorgeschlagenen Orden nicht nur, weil sie eine Frau war, sondern auch mit der Begründung: "Kunst soll erheben, statt in den Rinnstein hinab zu steigen." Von diesem Moment an waren Käthe Kollwitz und das Kaiserpaar in herzlicher Abneigung verbunden.

Trotz eines nach außen hin harmonischen Familienlebens mit Mann und zwei Söhnen leistete Käthe Kollwitz sich mehrere außereheliche Amouren - und das nicht nur mit Männern. "Sie hatte ein starke Wirkung aufgrund ihrer starken Persönlichkeit." Eine besondere Bedeutung hatte eine Affäre mit einem Wiener Verleger und Buchhändler, der zu den führenden Intellektuellen Europas damals gehörte. Trotzdem verließ Käthe Kollwitz ihre Familie nicht.

Der entscheidende Bruch war der Verlust ihres Sohnes Peter im 1. Weltkrieg, der bereits in den ersten Tagen in Flandern fiel. Noch während des Kriegs wandte sie sich mit einem Friedensappell an die Öffentlichkeit. In den 20er Jahren stieg sie dann zur Berühmtheit auf: sie war die erste Professorin in der Preußischen Akademie der Künste, die erste Frau mit einem Meisteratelier in Berlin, und die erste weibliche Trägerin des Preußischen Ordens Pour le Mérite - damals die höchste Auszeichnung Preußens.