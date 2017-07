Audio: Kulturradio | 11.07.2017 | Anke Schäfer | Bild: imago/Reichwein

Katharina Sieverding im Porträt - "Ich muss solche Bilder machen"

11.07.17 | 16:28 Uhr

Großformatige Fotos mit provokanten Botschaften: Dafür ist die Künstlerin Katharina Sieverding bekannt. Am Dienstag bekommt sie den Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste Berlin. Dort hat Anke Schäfer die Fotografin getroffen.



Sehr groß - über zwei mal drei Meter - sind die Fotos, zwischen denen wir stehen. Katharina Sieverding ist seit den Siebzigern erfolgreich und arbeitete auch schon mit solchen Großformaten, als das überhaupt noch nicht selbstverständlich war. Sie steht zwischen den Bildern: ganz in Schwarz gekleidet, die Augen hinter einen dunklen Brille. Am Handgelenk baumelt eine silberne Kamera.

Sie ist eine politische Künstlerin. Ihr Thema sind die Widersprüche der globalisierten Welt: "Es ist wirklich für mich unbegreiflich", sagt Katharina Sieverding, "warum wir so viele Kriegsbegehren erleben und so viele Kriege angezettelt werden. Deshalb muss ich solche Bilder machen."

Katharina Sieverdings Kunst

Bild: Katharina Sieverding/VG Bild-Kunst/Klaus Mettig Der nordkoreanische Diktator trifft auf Amazons größte Verladehalle.

Katharina Sieverding: GLOBAL DESIRE I, 2017, Farbfotografie, 260 x 375 cm © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto: © Klaus Mettig, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Bild: Katharina Sieverding/VG Bild-Kunst Mit ihren Plakaten hinterfragt Katharina Sieverding die deutsche Identität nach der Wiedervereinigung.

Katharina Sieverding : Deutschland wird deutscher XLI-92, 1992, Plakatierung in Berlin vom 30. April bis zum 12. Mai 1993, Fünffarben-Offsetdruck, 351 x 252 cm © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017 © Foto: studio111a

Bild: Katharina Sieverding/VG Bild-Kunst Die Arbeiten von Katharina Sieverding sind groß: Dieses Beispiel misst zweieinhalb mal dreieinhalb Meter. Katharina Sieverding: ENCODE XI, 2006, 252 x 356 cm © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Bild: Katharina Sieverding /VG Bild-Kunst Bombensicher: 1983 warb Sieverding mit diese m Plakat für die Bundeskunsthalle Bonn. Katharina Sieverding: BOMBENSICHER BUNDESKUNSTHALLE BONN. Die letzten Knöpfe sind gedrückt., 1983, Plakatmappe 11 namhafter Künstler initiiert von der Bürgerinitiative Bonn 1983 zur Unterstützung des Bundeskunsthallenprojekts © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Bild: Katharina Sieverding/VG Bild-Kunst/Ulrich Urban Immer wieder arbeitet sie mit Plakaten, deren Slogans Passanten zum Nachdenken bringen.

Katharina Sieverding: DIE PLEITE, 2005, Plakatierung in Berlin vom 1. Oktober bis zum 1. Dezember 2005, D/A/C Process, Offset Print, 252 x 360 cm © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto: © Ulrich Urban, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Bild: Katharina Sieverding/VG Bild-Kunst 1972 schloss Katharina Sieverding ihr Kunst-Studium als Meisterschülerin von Joseph Beuys ab. Zu ihren Kommilitonen an der Kunstakademie Düsseldorf zählte unter anderem der Maler Blinky Palermo.

Katharina Sieverding: XVI/80, 1980, Peter Dürr, Günter Siebert, Rainer Giese, Blinky Palermo, Farbfotografie, 375 x 500 cm, © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Bild: Katharina Sieverding/VG Bild-Kunst/Klaus Mettig Steht dieses Plaket von Katharina Sieverding an der richtigen Stelle?

Katharina Sieverding: GLOBAL DESIRE II, 2017, Plakataktion fifty-fifty, Düsseldorf 2017, Offset Print, 252 x 360 cm © Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto: © Klaus Mettig, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Kunst mit politischer Botschaft

Sie zeigt auf die Fotomontage "Global Desire I", ein aktuelles Werk aus diesem Jahr. Zu sehen ist der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un zusammen mit ein paar Gefährten. Die Körper der Männer sind durchscheinend. Durch sie hindurch sieht man die Lagerhallen des Fullfillment Center in Phoenix, Arizona. Das ist die größte Verladestelle von Amazon. Zeigt das Bild den Widerspruch zwischen der abgeschotteten Diktatur und dem globalisierten Konsum? "Ich glaube manchmal, dass diese Machthaber eigentlich an dem interessiert sind und an dem partizipieren möchten, was sie verurteilen", sagt Katharina Sieverding.

Käthe Kollwitz, zu deren Ehren der Preis verliehen wird, den Katharina Sieverding am Dienstagabend empfängt, hat im Jahr 1922 in ihr Tagebuch geschrieben: "Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat." Katharina Sieverding hat sich anlässlich der Preisverleihung wieder neu mit Käthe Kollwitz beschäftigt und früher auch das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Dortmund besucht. Sie sagt: "Ich arbeite natürlich, um ganz bestimmte inhaltliche Aussagen zu formulieren!"

Eine visionäre Fähigkeit

Ihre künstlerischen Aussagen beziehen sich auf das Machtgefüge zwischen Asien, den USA und Europa, auf den Umgang mit Flüchtlingen, auf Rechtspopulismus, auch auf Gender-Fragen. Geboren ist Katharina Sieverding in Prag. Mit ihrer Heimatstadt verbindet sie "eine besonders visionäre Fähigkeit". Sie sagt: "Ich kann in Oberflächen oder Bildräumen Dinge sehen, die es noch nicht gibt, aber die ich dann realisieren möchte. Und das verbinde ich ganz stark mit dem Start in mein Leben - dieses Prag."

Die Jahre am Theater prägen sie

Mit vier Jahren kommt sie mit den Eltern nach Deutschland, zieht ins Ruhrgebiet. Später geht sie zum Theater, kreiert Bühneninstallationen, zum Beispiel für das Deutsche Schauspielhaus Hamburg. Und wenn heute oft hervorgehoben wird, dass sie Meisterschülerin von Josef Beuys war, dann sagt sie: Ja, der werde immer als ihr Hauptlehrer genannt, aber es gebe auch vor ihm wichtige Begegnungen.

Zum Beispiel mit dem Schauspieler Gustaf Gründgens, der ab 1955 Generalintendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg war. Oder mit der westdeutschen Regie-Ikone Fritz Kortner. "Oder auch mit Teo Otto, dessen Bühnenbild ich zuerst für Kortner machte", sagt Katharina Sieverding. "Und so ist das für mich alles gegangen - immer über meine Begeisterung."

"Ich bin nicht die starke Frau"

Ihr Weg führte sie an die Kunstakademie in Düsseldorf, wo sie dann bei Beuys Bildhauerei studierte und heute noch lebt. Die Erfahrungen der frühen Zeit am Theater waren prägend. Sie spiegeln sich auch in den Fotomontagen von heute. Katharina Sieverding kreiert Bildräume, in die wir uns als Betrachter direkt hineinversetzen sollen. Und was treibt sie? Was gibt ihr die Kraft, ihr Werk kontinuierlich fortzuführen?

"Ich denke, dass es die Inhalte an sich sind, die mich bei einer solchen Konsequenz und Kontinuität unterstützen", sagt Katharina Sieverding. "Wenn man das auf Power und Leidenschaft reduziert - das lehne ich ab. Ich bin auch nicht "die starke Frau". Das kriege ich alles so angehängt, aber das finde ich diskriminierend!" Labels sind nicht Katharina Sieverdings Sache. So offen wie ihre Bildräume sind, so offen wünscht sie sich auch unser Denken.