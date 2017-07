Konzertkritik | Deichkind in der Wuhlheide - Krawall und Remmidemmi

30.07.17 | 08:30 Uhr

"Kindergeburtstag für Erwachsene" werden die Shows der Hamburger Band Deichkind oft genannt. Grund dafür ist das Spektakel an Kostümen und Showeffekten, verbunden mit lauten Beats und lustigen Texten. Samstag waren Deichkind in der Berliner Wuhlheide. Hendrik Schröder hat mitgeschwitzt.

Schon bevor das eigentliche Konzert beginnt, tobt die Menge. Die Wuhlheide ist nicht ganz ausverkauft, aber 15.000 Fans sind es bestimmt. Während die Bühne noch von einem weißen Vorhang verhüllt ist, läuft Musik aus der Konserve. Zu "Killing in the Name of" von Rage against the Machine dreht die Zuschauermeute komplett durch. Viele sind in Verkleidungen gekommen. Männer in kurzen Hosen und Pelzmänteln, Frauen in Kleidern aus Müllsäcken, mit Leuchtbändern unter dem Rock, einige im Ganzkörper-Häschenkostüm. "Bier, Bier, wir brauchen Bier", schreien einige durstig vor der Getränkebude. Aber dann fällt schon der Vorhang und es beginnt eine Show zwischen Ballermann und ganz großer Kunst.

Drückender Bass und immer Vollgas

Mit leuchtenden Helmen auf dem Kopf in schwarzen Jumpsuits springen die Deichkind-Musiker und ein paar Tänzer auf die Bühne. Um sie herum selbstfahrende, zwei Stockwerke hohe Türme, die ständig ihre Position verändern und dem Bühnenbild eine anarchische, immer neue Dynamik geben. Der Sound ist drückend, die Gesichtshaut vibriert von den Bässen. Wie außerirdische Waffen blitzen irre helle Stroboskoplichter in die entfesselte Menge. Atemlos feuern Deichkind ihre Hits ab: "Bück Dich hoch", "Leider Geil, "Illegale Fans". Es gibt keine Pause, nur Vollgas. Die Fans springen auf die Sitzbänke, tanzen sich kollektiv in einen großen, gemeinsamen Rausch. Männer ziehen sich die T-Shirts aus, Frauen juchzen und schreien bei jedem neuen Song-Intro, alle schwitzen und singen sich heiser.

Aggressiver Hedonismus einer routinierten Showmaschinerie

Deichkind wechseln unterdessen ständig die Outfits, kommen mal als Ninja-Kämpfer zurück, mal ganz in weiß, mal mit Masken auf dem Gesicht, heizen in gepimpten Elektro-Rollstühlen über die Bühne, klettern auf Boxentürme, marschieren im Gleichschritt, schießen Luftschlangen in die Menge. Dabei rappen Sie verdammt stark, immer tight, immer mit Druck. Wie kaum eine zweite weiß die Band, wie sie die Leute verrückt machen kann: derbe Elektrobeats, lustig-beknackte Texte, offensiver, fast aggressiver Hedonismus, dem sich nur widersetzen kann, wer entweder zu viel oder zu wenig getrunken hat. Aber so wild und verrückt das alles aussieht, so routiniert funktioniert die Party-Maschine Deichkind Abend für Abend. Wer die Band auf der vergangenen Hallen-Tour gesehen hat, erkennt vieles wieder. Egal, hier geht es ja nicht um Feinheiten, hier geht es nur um eines: Abriss.

Im Swimmingpool zum Konzertfinale

Zum Ende des Konzerts lassen sich die Rapper in einem übergroßen Holzfass durch die Menge schieben. 15.000 skandieren dazu Zeilen wie "Hoch die internationale Getränkequalität" oder "Niveau Weshalb Warum". Dann das Finale: Zum Song "Krawall und Remmidemmi", wird noch mal alles aufgefahren, was die Band auf Tour so dabei hat. Zwei Tänzer springen an Gummiseilen auf und ab, eine Kinderhüpfburg steht hochkant dazwischen. Dann klettert einer der Musiker in einen riesigen Plastikpool und lässt sich darin auf den Händen der Zuschauer hin und her tragen, während er, übrigens nur mit einem String-Tanga bekleidet, Federn auf den Fans auskippt. Ein Zuschauer schafft es, in den wogenden Pool zu klettern und darf zur Belohnung mit auf die Bühne zurück schaukeln.



Was für ein Ritt! Die Zuschauer sind völlig elektrisiert, mehr Ekstase geht nicht. Kritiker sagen über Deichkind immer wieder, dass ihre Musik nichts weiter als billiger Rummelplatz-Bumms-Elektro gepaart mit ein bisschen Wortwitz ist. Kann sein. Aber seine Fans 90 Minuten lang derartig unter Strom zu halten und alles an Lebensfreude aus ihnen herauszuholen, was drin ist, ohne Break, ohne Balladen, ohne einen einzigen Moment der Besinnung, das schaffen in Deutschland nur Deichkind.