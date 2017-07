Audio: Antenne Brandenburg | 01.07.2017 | Thomas Krüger

In Cottbus und Frankfurt/Oder - Neues Landesmuseum für moderne Kunst startet

01.07.17 | 08:55 Uhr

Zwei Standorte, ein Museum für ostdeutsche Kunst - am Samstag eröffnet das neue Brandenburgische Museum für moderne Kunst. Mit Festakten in Cottbus und Frankfurt (Oder) wird die Fusion gefeiert. In Cottbus gibt es gleich zwei neue Ausstellungen.



Das bisherige Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus und das Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder) fusionieren - ab Samstag bilden sie das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst. Zusammen verfügen sie über rund 35.000 Werke, überwiegend Kunst aus DDR-Zeiten. Mit einem Staatsakt wird die Zusammenlegung am Samstag in beiden Städten gefeiert. Ziel des Zusammenschlusses ist es laut Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), die Sammlungen zu erweitern und langfristig abzusichern. Für eine gemeinsame Datenbank würden die Sammlungen abfotografiert und Daten zu den Werken digitalisiert, sagte die künftige Leiterin Ulrike Kremeier am Freitag. Außerdem sollen die Sammlungen stärker überregional wahrgenommen werden. Geplant ist auch, die kunsthistorische Forschung und die Museumspädagogik auszubauen. In Zukunft soll es regelmäßige Treffen der Museumsteams geben, um die Zusammenarbeit der beiden weiterhin eigenständig agierenden Häuser zu verstärken, so Kremeier.

Zwei neue Ausstellungen in Cottbus

Das Land will seine bisherigen jährlichen Zuschüsse um 450.000 Euro auf 1,3 Millionen erhöhen. Von den Städten Cottbus und Frankfurt kommen wie bisher zusammen 500.000 Euro pro Jahr. Der Landtag hatte am Mittwoch grünes Licht für die Fusion gegeben. Wenn am Samstag mit der Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens das Landesmuseum startet, gibt es in Cottbus für Besucher zugleich zwei neue Ausstellungen zu sehen. Zum einen gibt es Werke des in Halle

geborenen Fotografen Sven Gatter, der die Geschichte des Industriegebiets Bitterfeld in Sachsen-Anhalt beleuchtet. Zum anderen zeigt die Ausstellung "Paukenschlag der Moderne" mit Werken von Fotoavantgardisten wie Man Ray, László Moholy-Nagy, El Lissitzky und Alexander Rodtschenko Schlüsselwerke der Moderne. Die Fotowerke stammen aus einer Kölner Sammlung.