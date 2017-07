Landkreis und Gemeinde prüfen - Lollapalooza-Festival hat noch keine Genehmigung

20.07.17 | 18:39 Uhr

Die Foo Fighters, Marteria und die Beatsteaks haben bereits zugesagt - sie kommen im September nach Hoppegarten zum Lollapalooza-Festival. Jedenfalls sofern es dort stattfindet. Denn die Zusagen seitens der Gemeinde und des Landkreises stehen noch aus.

Für das Lollapalooza-Festival Anfang September auf der Rennbahn Hoppegarten liegt noch keine abschließende Genehmigung vor. Das erfuhr der rbb am Donnerstag von der zuständigen Gemeinde Hoppegarten und dem Landkreis Märkisch-Odermark.



Zuvor hatten die Veranstalter sowie die Rennbahn Hoppegarten gegenüber dem rbb erklärt, dass das Festival wie geplant am 9. und 10. September stattfinden werde. Sie reagierten damit auf einen Bericht der Berliner Morgenpost, in dem es hieß, dass das Festival kippen könnte. Die amtierende Bürgermeisterin der Gemeinde Hoppegarten, Angela Schnabel, betonte nun auf rbb-Nachfrage: "Alle Beteiligten stehen in regem Austausch miteinander. Noch ist aber keine Ausnahmegenehmigung für das Festival erteilt." Schnabel vertritt derzeit den im Urlaub befindlichen Bürgermeister Karsten Knobbe.

Anwohner in Sorge um Natur- und Lärmschutz

Auch von Seiten des Landkreises gibt es noch kein grünes Licht für die Veranstaltung. Die zuständige Fachbereichsleiterin Carla Bork sagte, es werde derzeit noch geprüft. "Und zwar ergebnisoffen: Es kann sein, dass der Landkreis das Festival untersagen muss. 'Muss' ist da das entscheidende Wort. Es kann aber auch sein, dass gar keine Sondergenehmigung erforderlich ist. Die Sachlage ist kompliziert."



Bork bestätigte dem rbb ebenfalls, dass alle Beteiligten miteinander im Gespräch stünden und an Lösungen arbeiteten. Wann eine Entscheidung fallen würde, ließe sich aber noch nicht sagen. Einer der Gründe für die Debatte seien Befürchtungen der Anwohner, dass das Festival unter anderem gegen den Natur- und Lärmschutz verstoßen könnte. "Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst", sagte der Eigentümer der Rennbahn Gerhard Schöningh.



Gemeinderat gegen dauerhafte Nutzung für Großveranstaltungen

Schöningh kündigte zudem eine Bürgerversammlung für die Anwohner an. "Es geht um Vorkehrungen für vernünftige Abläufe, verkehrstechnische Sicherheit und das Eingrenzen von Emissionen. Da gibt es strenge Auflagen. Die sind Teil eines komplexen Genehmigungsverfahrens, das der Veranstalter gerade durchläuft." Der Gemeinderat Hoppegarten hatte am Montag gegen eine Änderung des Flächennutzungsplanes für die Rennbahn gestimmt und damit vorerst auch gegen eine dauerhafte Nutzung des Areals für Großveranstaltungen wie Festivals. Bisherige Veranstaltungen wurden jeweils mit Ausnahmegenehmigungen erlaubt. Diese Entscheidung der Gemeindevertretung betrifft das Lollapalooza-Festival allerdings nicht direkt. Es sei aber ein deutliches Zeichen, wie die Stimmung in der Gemeinde mit 18.000 Einwohnern ist, sagte der Gemeindevertreter Christian Arndt (Grüne) am Donnerstag. Man sei auf einen solchen Publikumsansturm nicht vorbereitet und befürchte einen dauerhaften Schaden für die Natur.

Lollapalooza ursprünglich in Tempelhof

Nach zwei Jahren in Berlin - auf dem Tempelhofer Feld und im Treptower Park - soll das Lollapalooza erstmals in Brandenburg stattfinden. Für den 9. und 10. September haben sich unter anderen die Foo Fighters, Mumford Sons und die Berliner Band Beatsteaks angesagt. Das Festival an sich soll auf vier Bühnen im Innenraum der Rennbahn stattfinden. Die eigentliche Rennstrecke, das Geläuf, soll geschützt werden. Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof hatte das Lollapalooza 2015 seine Europapremiere gefeiert. Nachdem dort jedoch Flüchtlinge untergebracht wurden, musste das Festival in den Treptower Park im Osten der Stadt ausweichen. Gegen diesen Standort hatte es jedoch u.a. Beschwerden von Anwohnern gegeben.



Mit Informationen von Mark Diening, radioeins

Sendung: Abendschau, 20.07.2017, 19.30 Uhr