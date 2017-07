Lucian Freud gilt als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde der Enkel Sigmund Freuds in Berlin. Der Martin-Gropius-Bau zeigt mit der Ausstellung "Lucian Freud: Closer" die Annährung an einen Besessenen. Von Maria Ossowski

In fünf Räumen präsentiert der Gropiusbau im zweiten Stock diese erste Freud-Ausstellung in Berlin seit 1991. Die die Union Banque Suisse (USB) besitzt diese 51 Radierungen, ein Aquarell und zwei Ölgemälde. Sie gehören zur weltweit wohl größten privaten Kunstsammlung mit insgesamt 30.000 Werken.

"Freud war extrem intensiv am Menschlichen interessiert", sagt Mary Rozell, die Leiterin der UBS Art Collection. "Egal war ihm der soziale Status, die äußere Hülle der Persönlichkeit, viel wichtiger war ihm der Aspekt des Tierischen beim Menschen. Er malte ja auch gern Tiere. Sogar ein Stuhl geriet bei ihm zu einem Porträt, weil er in allem das Menschliche suchte."

Die 51 Radierungen zeigen - wie auch seine Gemälde - alle eine wuchtige, extreme Körperlichkeit, sie sind in ihrem feinen System aus Linien sehr plastisch. Korrigieren konnte er bei dieser Technik nichts. Die Linien werden in Kupferplatten gekratzt, durch Säure vertieft und mit Tinte gefüllt auf Papier gedruckt. Freud war ein Besessener. Der Kunstkritiker Richard Cork war eng mit ihm befreundet und hat ihn häufig zu Hause besucht. Freud malte fast nur im Atelier. Cork erinnert sich: "Man ging durch das Wohnzimmer und den Küchenbereich vorbei an einer riesigen Bronze von Rodin. Man warf einen Blick auf den Hund im Korb, eine wunderschöne Kreatur, dann hat er mich hoch in sein Atelier mitgenommen. Das bot einen dramatischen Anblick, denn die ganze riesige Wand war mit wilden Bürstenstrichen bemalt, er hat die Farbe quasi dagegen geworfen."

Lucian Freud hat Zeit seines Lebens Interviews und Homestories gehasst. Ähnlich übrigens wie sein Großvater, Sigmund Freud, der jeden Reporter vor die Tür setzte. Beide nutzten etwaige freie Zeit lieber für Ihre Arbeit.

Lucian hat als Kind oft im Garten seines Großvaters in Hampstead gespielt. Richard Cork erinnert an den alten Künstler, den er bis zum Schluss begleitet hat: "Was ich besonders erinnere, ist seine riesige Energie. Er hat bis ins hohe Alter so lange gearbeitet, meist die Nacht durch. Das hat mich sehr erstaunt. Er erzählte, er brauche nur zwei, drei Stunden Schlaf. Dann wache er auf und müsse gleich weiter arbeiten. Er war ein Getriebener, er brauchte die Beziehung zum menschlichen Körper, zum menschlichen Gesicht. In seinem Atelier, so oft wie möglich."