Radio-Nutzung in Berlin und Brandenburg

Antenne Brandenburg steht nach der Media-Analyse unter den Radiosendern in der Region wieder auf dem ersten Platz. Inforadio kann seine Reichweite in Berlin steigern. Auch Fritz und das Kulturradio vom rbb zählen zu den Gewinnern der Erhebung.

Antenne Brandenburg erreicht 160.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittstunde in Berlin und Brandenburg. Im Vergleich zur letzten Media-Analyse bedeutet das einen Zuwachs um 10.000 (ma 2017/I: 150.000). Wochentags erreicht die Radiowelle eine Tagesreichweite von 10,3 Prozent (ma2017/I: 10,5). Damit ist Antenne das einzige Programm in der Region mit einer zweistelligen Tagesreichweite und klarer Marktführer in Brandenburg.