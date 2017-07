Mit der Operette "Orpheus in der Unterwelt" startet das brandenburgische Musiktheaterfestival Oper Oder-Spree in diesem Jahr. Premiere ist am Donnerstag im Kloster Neuzelle, acht Mal wird die Operette von Jacques Offenbach im Rahmen des Festivals aufgeführt. Insgesamt stehen bis zum 20. August 15 Veranstaltungen auf dem Programm, teilte die Stiftung Stift Neuzelle mit. Veranstaltungsorte sind neben Neuzelle auch die Burg Beeskow und die Ragower Mühle.

"Orpheus in der Unterwelt", eine Persiflage auf die griechische Mythologie mit Anspielungen auf die zeitgenössische Politik und Gesellschaft in Frankreich, wurde 1858 in Paris uraufgeführt. Sie sei das Urbild der Operette, so die Veranstalter. "Dialogszenen von überbordend komödiantischem Potenzial verbinden sich hier mit wahrhaft großer Musik zu echtem Musiktheater."