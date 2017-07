Sacred Ground Festival in der Uckermark - Echte Musik, barfuß und mit Gartendusche

24.07.17 | 12:18 Uhr

Gefühlt hat die Uckermark mehr Schafe als Menschen. Beim dreitägigen Musikfestival Sacred Ground war es gerade umgekehrt: Auf einem alten Bauernhof trafen sich 1.000 Menschen, um Musik, Natur und sich selbst mit stampfenden Beats zu feiern. Von Jule Kaden

Der Musiker Ry X

Trampe - Ein idyllisches Örtchen in der Nähe von Prenzlau in der Uckermark: 80 Einwohner, eine alte Kopfsteinpflasterstraße und eine kleine Kirche mit ein paar Grabsteinen. Hier trafen sich am Wochenende knapp 1.000 Tanzverliebte beim Sacred Ground Festival. In der sonst so ruhigen "Toscana des Ostens" versuchen der gerade ziemlich angesagte australische Singer-Songwriter Ry X und Musikproduzent Frank Wiedemann, besser bekannt als "Howling", zu verwirklichen, worum es ihrer Meinung nach bei einem Musikfestival tatsächlich gehen sollte: "Echte Kunst und echte Musik", wie Ry X sagt.

Einheit von Natur, Musik und Mensch beginnt bei der Gartendusche

Bereits zum dritten Mal findet das Sacred Ground Festival nun schon in Trampe statt. Die Ticketanzahl ist auf Eintausend begrenzt, als Festivalkulisse dient ein alter Gutshof. Alles liegt nah beieinander, gezeltet wird auf dem Acker, geduscht neben Pferdeställen in den Gärten der Einwohner. 'Sacred', heilig also, ist den Veranstaltern dabei vor allem die Einheit von Natur, Musik und Menschen.

Kurator Ry X findet, dass Trampe hierfür die "perfekte Plattform" bietet. Er selbst bezeichnet die Veranstaltung eher als eine Art Versammlung, ein zu groß geratenes Familientreffen in wunderschön grüner Umgebung auf dem Künstler, Organisatoren und Besucher gleichgestellt sind und es nicht vordergründig darum geht, hippe Acts oder berühmte Bands zu sehen. Damit wird auch klar, weshalb es auf dem 'heiligen Boden' keinen abgeschirmten Künstlerbereich und keine Running-Order der Bands gibt. Vielmehr sollen alle gemeinsam im Austausch stehen, sich kennenlernen, um so die Musik und die gemeinsame Zeit tatsächlich miteinander teilen und erleben zu können.



Ein ganzes Örtchen tanzt mit zu Elektrobeats und Singer-Songwriter

Beteiligt sind auch die Einwohner von Trampe. Von Anfang an werden sie in die Planung und Umsetzung mit eingebunden. Das Festival können sie kostenlos besuchen. Das trage nicht nur positiv zur Akzeptanz der Veranstaltung in der sonst eher ruhigen Region bei, sondern schaffe letztlich auch vorübergehende Jobs für eine Vielzahl von Menschen, sagt Pastor Matthias Gienke, der sich selbst gerade das Konzert von Adam Wendler, einem kanadischen Musiker, in der Kirche anguckt. Dazu passt auch der Chaitee und die veganen Schnittchen, die 100 Meter von der Kirche entfernt, auf dem Weg zum Campingplatz, zwei Berliner-Aussteiger aus ihrem Vorgarten heraus verkaufen. "Die Tramper freuen sich, dass junge Menschen in die Region kommen und das alles auch besonders friedlich ist", so der Brüssower Pastor.

Tanzen plus: mit Baumhäusern, Massagezelten und Kidsspace

Das ist für Besucher auch tatsächlich vor und hinter den Türen der Veranstaltung spürbar. Mit kunstvoll gebauten Sitzgelegenheiten aus Holz, diversen Rückzugsmöglichkeiten im Grünen wie Baumhäusern, Massagezelt und Kinderspace erscheint das Gelände wie eine Zauberwelt in der ohnehin traumhaft idyllischen Landschaft der Uckermark. Es gibt liebevoll zubereitetes und vor allem gesundes Essen, Craft-Bier und den, wie Betti, Agentin für Filmemacher aus Berlin, sagt: "Leckersten Kaffee der Welt" - zugegeben, auch nicht ganz günstig. Darüber hinaus verzichten die Veranstalter komplett auf Werbung und Sponsoring vor Ort. Wohlfühlen steht im Vordergrund. Jakob, Anfang 20, aus Berlin vergleicht das Festival mit einer Bar in Neukölln – gemütlich und mit viel Retroschick. Der Spirit zieht nicht nur Berliner und benachbarte Dorfbewohner an. Gesprochen wird viel Englisch - logisch, wenn San Francisco, Amsterdam, Paris und Berlin sich unterhalten.



Stimmungsvolle Deko auf dem Sacred Ground

Drei Tage Urlaub in der Uckermark mit schöner Musik

Dem musikbegeisterten Großstädter dürfte es damit also nicht allzu schwer fallen, sich für drei Tage in eine Welt aus Musik, Kunst und entspanntem Miteinander fallen zu lassen. So schafft es auch der wie ein täglich grüßendes Murmeltier immer wieder einsetzende Regen nicht, die Laune der Festivalbesucher zu schmälern. Zu meist elektronischen Klängen wird getanzt, egal ob in der Kirche, im leichten Regen vor der Bühne oder nachts im eigens hierfür aufgebauten Zirkuszelt. Als Kurator Ry X dann am Sonntagabend zum Abschluss barfuß auf der Bühne steht und spontan mit Geigerin Hannah Epperson sein Set spielt, läuten im Hintergrund sogar leise die Kirchenglocken zur Musik. Soviel künstlerischen Spirit scheint in diesem Moment nur die Uckermark hergeben zu können. So erlebt man die Musik auf dem Sacred Ground Festival eher barfuß im Garten, statt zu Tausenden vor der Mainstage.

