Neue private Fachhochschule nicht nur was für 'Nerds' - Kaderschmiede für Start-up-Szene entsteht in Berlin

31.07.17 | 06:35 Uhr

Berlin hat bald eine neue Hochschule: die Code University. An Deutschlands erster privater Hochschule nur für die digitale Produktentwicklung sollen die Online-Pioniere von morgen ausgebildet werden. Staatlich akkreditiert, aber "radikal anders", ohne Noten. Das ist nicht ganz billig. Von Mareike Witte



Rund 75 Softwareentwickler, Interaktionsdesigner und Produktmanager starten im Oktober ihr Studium an Deutschands erster privater IT-Hochschule in Berlin: der Code University of Appplied Sciences. Hochschulgründer Thomas Bachem will sie zu "digitalen Pionieren" ausbilden lassen. Seit knapp zwei Wochen ist die Fachhochschule staatlich anerkannt. Das Programmieren hat sich Bachem mit 12 Jahren selbst beigebracht. 2000 gründete er sein erstes Internetunternehmen, mit Ende 20 war er bereits Millionär. "Ich gründe die Hochschule, die mir gefehlt hat", sagte der 31-Jährige rbb|24. Die Idee dazu hatte der Kölner während seines BWL-Studiums an einer privaten Business School. Das Konzept will er nun auf "Techies" übertragen. Denn das Informatikstudium an den deutschen Universitäten findet er zu theoretisch.

Bewerber müssen bei einem Auswahltag am 6. April 2017 in der Factory Berlin eine Gruppenaufgabe lösen.

Selbstgesteuert lernen statt Auswendiglernen

An Deutschlands erster Hochschule für die digitale Produktentwicklung sollen Programmierer, Designer und Produktmanager "radikal anders" ausgebildet werden. Anders als beim Informatikstudium mit seinen mathematischen Grundlagen sollen die Studenten an der "Code" kreativ ausgebildet werden, ein Verständnis für Design und Bedienbarkeit entwickeln. Teamplay und selbstgesteuertes Lernen stehen an oberster Stelle. In Projekten lernen die Studenten von Anfang an praxisnah Programmiersprachen, Grafikdesign oder Projektmanagement kennen. Wer ein Lernziel nicht erreicht, wiederholt das Projekt so lange, bis er es erfolgreich abschließt. Noten gibt es nicht. Statt Vorlesungen gibt es Seminare, Online-Kurse und Selbststudium. Die sieben Professoren sind eher Mentoren als Lehrer, die den Lernweg begleiten. Am Ende des Studiums winkt statt des "Bachelor of Sciences" der Abschluss "Bachelor of Arts".

Das Gründungsteam der Code University Berlin (von links): Jonathan Rüth, Manuel Dolderer und Thomas Bachem.

27.000 Euro kostet ein Bachelorstudium

Den größten Wert seiner Hochschule sieht der zukünftige Kanzler aber in der Vernetzung. "Die Studenten profitieren am meisten von den anderen Studenten", sagte Bachem überzeugt. Er freut sich, wenn die Absolventen nach dem Studium in Deutschland bleiben. Denn das sei ein Ziel der Hochschulgründung: "Wir wollen verhindern, dass Deutschland im Softwarebereich immer weiter abgehängt wird", so der Gründer der ehemaligen Videoplattform Sevenload. Eine Art Kaderschmiede also für die deutsche Start-up-Szene. Viele Gründer der Szene haben den Aufbau der Hochschule bereits als Geldgeber unterstützt. Fünf Millionen Euro Startkapital sind zusammengekommen. Eine Anschubfinanzierung. Langfristig will die Hochschule unabhängig von den Unternehmern werden. Deshalb müsssen die Studenten selbst in die Tasche greifen. Als private Hochschule erhält die "Code" keine staatliche Unterstützung. Knapp 27.000 Euro kostet das Bachelorstudium, das sind 747 Euro Studiengebühren im Monat. Ein umgekehrter Generationenvertrag sieht vor, dass sie auch erst zum Berufseinstieg mit der Zahlung beginnen können – zehn Jahre lang 6,5 Prozent ihres Einkommens.

Noch ein Geheimnis: Der Standort der Code University

Dass Berlin und nicht Köln Standort der Hochschule geworden ist, hat drei Gründe. Laut Bachem ist Berlin wegen seiner Internationalität und der großen Start-up-Szene der richtige Standort. Außerdem sei das Berliner Hochschulgesetz etwas liberaler. Und das, obwohl die Code University im neuen Koalitionsvertrag von CDU und FDP [www.cdu-nrw.de] in Nordrhein-Westfalen steht: Das Bundesland will sich an der Softwareentwickler-Ausbildung der "Code" ein Beispiel nehmen. Anfang September wird die Hochschule in Räume des Gründerzentrums Factory Berlin einziehen, das gerade expandiert. Die Factory Berlin gilt als das Mini-Silicon-Valley Berlins. Wo genau der neue Standort ist, das halten die Initiatoren aber noch geheim. Es werde die wahrscheinlich weltweit erste Hochschule in einem "Co-Working Space" werden, wo sich Freiberufler und Gründer aus der ganzen Welt tummeln, so Bachem. Medienberichten zufolge, etwa laut der Berliner Zeitung, soll ein Unternehmen aus dem Umfeld der Factory im vergangenen Jahr ein Gebäude der ehemaligen Agfa-Fabrik in der Lohmühlenstraße in Alt-Treptow erworben haben und dort ein Gründerzentrum planen. Auf Nachfrage teilte der zuständige Stadtrat Rainer Hölmer (SPD) vom Bezirksamt Treptow-Köpenick mit, dass "nach dem aktuellen Kenntnisstand im Stadtentwicklungsamt" ein Teilbereich des dritten Obergeschosses zeitlich unbegrenzt zu Unterrichtszwecken genutzt werden solle. Ob es sich dabei um die Code University handelt, ist aber noch unklar.



Die zukünftigen Räume der Code University Berlin – der genaue Standort ist noch geheim.

Zukünftig könnten 600 "Techies" in Berlin studieren

Noch bis Ende August können sich "kreative Problemlöser mit Digitalkompetenz" für ein Studium an der Code University [code.berlin] bewerben. Aus den bisher rund 600 ernst gemeinten Bewerbungen haben Bachem und sein Team bereits 55 künftige Studenten ausgewählt. Die meisten von ihnen seien frische Schulabgänger mit Programmiererfahrung, sagte Bachem. Aber auch einige Frauen Ende 20 seien dabei, die bei Internetfirmen im Marketing oder Vertrieb gearbeitet haben. "Wir wollen keine homogene Studierendengruppe von Nerds, sondern bewusst sowohl Anfänger als auch Leute, die seit früher Kindheit programmieren, ansprechen", so Bachem. Auch international gibt es viele Bewerbungen. Denn "Amtssprache" ist Englisch. Etwa 20 Prozent der Studienanfänger kommen aus dem Ausland – aus Australien, Kasachstan, Indien oder Venezuela. Meistern musssten alle außer einem Auswahlgespräch auch zwei Projektaufgaben. Wenn in Zukunft die Nachfrage steigt, kann sich Bachem gut vorstellen, dass die Hochschule künftig 200 neue Studenten im Jahr aufnehmen wird. In zwei Monaten starten erst einmal die ersten 75 ihr Studium. Dann steht auch der genaue Standort der Code University offiziell fest. Sendung: Abendschau, 31.07.2017, 19:30 Uhr

Ein möglicher Standort der Code University Berlin: Alt-Treptow