Parzinger wehrt sich gegen Kritik am Humboldt-Forum

Das Berliner Humboldt-Forum wehrt sich gegen den Vorwurf, in den geplanten Ausstellungen die Geschichte der Exponate zu vernachlässigen. Mit-Gründungsintendant Hermann Parzinger sagte am Freitag im rbb, dass die Herkunft der Objekte natürlich beleuchtet werde. Er räumte allerdings ein, dass mehr Aufklärung dazu wünschenswert wäre. Allerdings seien die finanziellen und personellen Mittel begrenzt.

Die ganze Welt in Berlin unter einem Dach

Parzinger reagiert damit auf Kritik der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, die bis vor Kurzem Mitglied im Beirat des Humboldt-Forums war. Vor rund einer Woche hatte sie ihren Rückzug aus diesem Gremium in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" unter anderem mit Ärger über den Umgang mit dem Beirat begründet ( zum SZ-Artikel / € ) . Der Beirat sei seit 2015 nur zweimal zusammengetreten.

Zudem gab sie an, ausreichende Aufklärung zur Provenienz - also Herkunft - der Ausstellungsobjekte zu vermissen. Das Humboldt-Forum und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollten die Geschichte ihrer außereuropäischen Sammlungen, die zum großen Teil während der Kolonialzeit entstanden sind, offenlegen.

"Für mich ist es weniger wichtig zu wissen, welche Funktion ein Gegenstand in Namibia hatte, als zu erfahren, unter welchen Umständen er hierher gekommen ist", sagte Savoy in dem Interview. Sie lehrt unter anderem an der Technischen Universität Berlin.