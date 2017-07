Im Nebenberuf hält Graffin tatsächlich Vorlesungen, hat einen Doktor in Evolutionsbiologie. Die Ausstrahlung Graffins macht eine Menge des Bad Religion Charmes aus. Die Band spielt fast noch in Originalbesetzung und klingt immer noch aggressiv und wütend, aber auf sehr kluge, sehr reflektierte Weise.

Das Huxley's ist ausverkauft, es ist eng, es ist heiß. Hinter der Bühne hängt ein riesiges durchgestrichenes Kreuz, das Logo der Band. Bad Religion-Sänger Greg Graffin klebt das schwarze T-Shirt nach drei Songs am Körper. Wie ein Prediger, wie ein Dozent sieht er aus. Graues Resthaar auf dem Kopf, den Finger ständig fuchtelnd in der Luft, um seine beißend politischen Statements in den Texten zu unterstreichen.

Am 29. Juli spielt Bad Religion in Huxley's Neue Welt . Derzeit gibt es noch Karten für das Konzert.

Bad Religion sind schon so lange dabei und haben so viele Platten gemacht, dass sie es schaffen, 90 Minuten lang nur Hits zu spielen, die wirklich jeder im Laden kennt. Generator, Against the Grain, No Control, alles dabei. Ihre Songs haben nur verschiedene zwei Tempi, richtig schnell und halb schnell. Manche sind kaum zwei Minuten lang, es geht Schlag auf Schlag, Graffin labert nicht viel zwischen den Songs.

Der Drummer ist ein bisschen jünger als die anderen und holzt wie aufgezogen. Es geht: eins zwei, drei vier, uffta, uffta, uffta…herrlich. Wie hält der das eineinhalb Stunden durch? Der Sound ist eher geht so, aber das ist oft so bei Bad Religion-Konzerten, keine Ahnung warum. Dafür klappen die mehrstimmigen Gesänge an diesem Abend wunderbar, was auch nicht immer der Fall ist.