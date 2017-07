"Größter Entertainer aller Zeiten" in der Waldbühne - Wie Robbie Williams Ärger mit den Russen bekam

25.07.17 | 15:54 Uhr

"The Heavy Entertainment Tour" heißt die aktuelle Tour von Robbie Williams. Am Dienstag wird der Brite seine Unterhaltungsqualitäten in der Berliner Waldbühne zeigen. Als er dies einst vor einem exklusiven Kreis in Russland tat - hatte das allerdings Folgen.

Die ganz großen Zeiten von Robbie Williams scheinen vorbei zu sein. Schon lange hat es kein Titel des Briten mehr auf Platz eins der deutschen Charts geschafft. In den Streaming-Diensten ist er nicht auf den vorderen Plätzen zu finden. Musikalisch läuft es dennoch. Seine neuen Alben sind solide - auch ohne die ganz großen Hits. Und auch privat ist der 43-Jährige ruhiger getreten, oder sollte man sagen angekommen? Zwei Kinder, die er sehr zu lieben scheint, wenn man seinen neuen Songs Glauben schenken darf – und dazu eine Frau an seiner Seite, die das Kleinkind in dem Mann offenbar ganz gut bändigen kann.

"Maskottchen" des FC Chelsea

Er selbst bezeichnet sein Leben in der Nähe von Los Angeles mittlerweile als eher ruhig, nur wenn es um Fußball geht, dann bricht der Familienvater offenbar immer noch aus – mit zum Teil unerfreulichen Folgen. 2010 hing der Haussegen nämlich ziemlich schief, als Robbie Williams während der Fußball-WM aus dem Wohnzimmer eine Bier trinkende Männer-WG machte. Aber Fußball ist nun mal Robbies große Leidenschaft. 2003 kaufte der russische Oligarch Roman Abramowitsch seinen Lieblingsverein FC Chelsea, was Robbie zum Anlass nahm, sich für 10 Jahre eine VIP-Loge für schlappe 14 Millionen Dollar zu mieten. Seitdem ist er inoffizielles Maskottchen des Vereins und reist schon mal im Schlepptau des Inhabers zu Auswärtsspielen. Und das brachte ihm Ärger mit der russischen Elite ein. Für ein Neujahrsdinner lässt Abramowitsch Robbie am 01. Januar 2014 in Moskau einfliegen, damit dieser die 100 Gäste des Inner Circle, darunter auch Präsident Wladimir Putin, standesgemäß unterhält.

Beeindruckende russische Party

Die Sause war natürlich streng geheim, aber nur solange, bis Hacker den E-mail-Verkehr zwischen Abramowitsch und Williams veröffentlicht hatten. Daraus ging hervor, dass Robbie zwei Millionen Pfund für den Auftritt bekam. Die Party liefert ihm nicht nur eine gute Gage, sondern auch die die Idee zu einem Song, der Folgen hatte. Die Feier übertrifft alles, was Robbie je gesehen hat. Alles vom Feinsten: die Mädchen, der Wodka, der Kaviar und natürlich er als musikalischer Unterhalter. Unter diesem Eindruck schreibt er den Song "Party like a Russian", in dem er einen Oligarchen mimt, der sein Volk ausbeutet, um sein Lotterleben zu finanzieren - mit Partys, die keine Wünsche offen lassen.

Shitstorm aus Russland

Die Russen finden den Song überhaupt nicht lustig und überschütteten Williams mit einen Shitstorm. Man fühlte sich auf Klischees reduziert und die Verwendung des Themas aus dem Ballett "Romeo und Julia" von Sergei Prokofjews macht die Sache auch nicht besser, denn mit dem sog. "Tanz der Ritter" untermalten Fernsehjournalisten ihre Berichte, als es mit der Sowjetunion zu Ende ging. Dem Vernehmen nach ist Robbies Verhältnis zum Genossen Abramowitsch seitdem nicht ganz ungetrübt. Für das Konzert in der Berliner Waldbühne dürfte dies aber keine große Rolle spielen. Die Fans hoffen vermutlich auf wenig Regen und gute Unterhaltung. Nicht zuletzt heißt die aktuelle Tour "The Heavy Entertainment Show" – und vielleicht auch mit ein bisschen Party nach russischer Art.

Mit Informationen von Bettina Exner