Robbie Williams in der Berliner Waldbühne - Prinz Charming, geile Sau, Weltklasse

26.07.17 | 09:00 Uhr

Er kann es noch - und wie: In der Berliner Waldbühne zeigte sich Pop-Ikone Robbie Williams am Dienstagabend unwiderstehlich schelmisch, stilsicher und mitreißend. Auch wenn seine Zeit als Teenie-Star vorbei ist. Von Jakob Bauer

Erste Erkenntnis des Abends: Robbie Williams, 43, seit vielen Jahren ein großer Entertainer der Pop-Welt, ist kein Teenie-Schwarm mehr. Fast niemand im Publikum am Dienstagabend in der Berliner Waldbühne ist unter 20. Stattdessen sind da viele Pärchen und Freundeskreise 30 aufwärts. Außerdem: Eltern mit Kindern, die einen klobigen Gehörschutz tragen und noch nicht wirklich als Teenager durchgehen. Jubeln, schreien und feiern wie 15-Jährige können die vielen tausend Menschen an der Waldbühne aber trotzdem. Schon vor dem Konzert wehen La-Ola-Wellen durch das Halbrund, und als Robbie Williams dann die Bühne entert, stehen die ersten schon auf den Bänken.

Mehr zum Thema "Größter Entertainer aller Zeiten" in der Waldbühne - Wie Robbie Williams Ärger mit den Russen bekam "The Heavy Entertainment Tour" heißt die aktuelle Tour von Robbie Williams. Am Dienstag wird der Brite seine Unterhaltungsqualitäten in der Berliner Waldbühne zeigen. Als er dies einst vor einem exklusiven Kreis in Russland tat, hatte das unerfreuliche Folgen. Von Bettina Exner

"Gott segne unseren Robbie"

Robbie Williams verkauft zwar nicht mehr so viele Platten wie in den 2000er Jahren und hatte schon lange keinen Nummer-1-Hit mehr in Deutschland. Seine Konzerte sind aber immer noch Weltklasse. Sechs Tänzerinnen, drei Backgroundsängerinnen, eine Bläsersektion, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Bass, drei Leinwände, eine hell glitzernde Bühne die halb-sternförmig in das Publikum ragt und natürlich Robbie "Fucking" Williams – wie er sich selbst schon mal nennt – das ist "The Heavy Entertainment Show.“" Standesgemäß für einen so großen Entertainer beginnt das Konzert mit der eingespielten Williams-Hymne "God Bless Our Robbie": Zu der Musik der britischen Hymne "Land Of Hope And Glory" singt ein Chor von Williams‘ außergewöhnlichen Eigenschaften: Er sei der "King Of Song", er swinge "like a bastard", und wenn er eines Tages zum Ritter geschlagen werde, dann habe er seine Arbeit getan. Diese ganze Selbstinszenierung ist natürlich wie immer bei Robbie Williams halb ironisch gemeint – aber auch halb ernst. Denn tatsächlich stechen die Songs des Briten qualitativ seit jeher aus dem Radio-Pop-Einheitsbrei hervor. Und schon 2012 hat Williams nebenbei fallen lassen, dass man ihn doch mal zum Ritter schlagen könnte.

Mischung aus James Bond und breitbeinigem Fußball-Prolo

Dann geht es richtig los. Nach fast jedem Song wechselt das Bühnenbild, mal steht der Brite auf einem seltsamen Schaumstoff-Gebilde, mal sitzt er auf einem überdimensionalen Thron, immer dabei: seine fleißige Tanz-Crew, die fast im Minutentakt das Outfit wechselt. Williams selbst legt Kilometer um Kilometer auf der Bühne zurück, singt, rappt und schreit seine Songs mit sicherer Stimme und grölt mit dem Publikum ein Medley aus Popklassikern wie Take on Me oder Living On A Prayer. Der Brite holt sogar seinen Vater für ein gemütliches Cover von "Sweet Caroline" zu sich, genauso wie eine junge Frau aus dem Publikum: Die muss sich eine alberne Maske aufsetzen und mit Robbie zusammen "Something Stupid" singen. Wohl trotzdem einer der größten Momente ihres Lebens. Robbie Williams ist einfach immer noch, und man kann das kaum anders sagen, eine geile Sau. Eine Mischung aus James Bond, stilsicher und very British, und breitbeinigem Fußball-Prolo. Oben trägt er ein Muscle-Shirt, sodass die wild tätowierten Arme rausschauen, unten ein Kleidchen, das er häufig mal lüftet um wahlweise seinen Schritt oder Po zu präsentieren.

Tonnenweise Nostalgie

Gleichzeitig ist er auch nach 25 Jahren Karriere immer noch Prince Charming. Er grinst unwiderstehlich schelmisch und mit strahlenden Augen von den riesigen Leinwänden und erzählt stolze Papa-Geschichten über seine Kinder. Die große Show hat viel Herz und Williams‘ Balladen, sein "She’s The One", sein "Come Undone", und allen voran das 20 Jahre alte "Angels" als Zugabe rühren manche zu Tränen. In solchen Momenten hagelt es tonnenweiße Nostalgie auf die Waldbühne. Und Williams kennt sein Publikum: "Ich mag es, zusammen mit euch älter zu werden“, sagt er einmal. Und er fragt wie viele Mummys und Daddys da sind. Viele heben die Arme. Und er fragt: "Kennt hier jemand die 90er?" Verdammt viele heben die Arme. Am Ende stimmt er noch ein letztes Mal "Angels" an und verlässt dann die Bühne – die Zuschauer singen Arm in Arm weiter. Sie wollen nicht aufhören, obwohl die Lichter angehen und die Rausschmeißer-Musik läuft. Also singen sie weiter, auf dem Weg nach Hause, die Treppenstufen hoch, durch den Wald, bis zu dem Punkt, an dem sie das Gelände verlassen. Williams und sein Publikum machen mit euphorischem Enthusiasmus aus den Hits der Vergangenheit eine Show der Gegenwart. Und der Brite ist immer noch einer der größten Entertainer der Welt.