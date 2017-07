"Singen ist eine Frage der Seele und des Wohlbefindens." Der Satz auf ihrer Internetseite war das Credo von DDR-Schlagersängerin Ina-Maria Federowski. Am vergangenen Donnerstag starb sie mit 67 Jahren in der Berliner Charité, wie ihr Ehemann Gerd-Roderich Schmidt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie war an einer Virusinfektion und an Krebs erkrankt. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann auch eine erwachsene Tochter. Nach Angaben des Witwers wird die Sängerin auf der Insel Rügen an der Ostsee beigesetzt. "Das war ihr Wunsch."