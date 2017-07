Der Vorverkauf für die ersten Veranstaltungen in der Berliner Staatsoper nach der Sanierung läuft seit Freitag. Opernfans können jetzt Tickets für die Veranstaltungen kaufen - jedoch nur die, die bis zum 30. November stattfinden. Für alle Events danach sind die Karten erst zu erwerben, wenn das Haus so ganz und gar wieder geöffnet hat.



Die offizielle Wiedereröffnung ist für den 3. Oktober angesetzt. Doch nach einem neuntägigen "Präludium" soll das Haus erst nochmal für zwei Monate schließen - um der Technik den Feinschliff zu verpassen.



Überhaupt scheint bei der Staatsopern-Planung alles auf knappe Kante genäht: Drei Monate vor der Wiedereröffnung sind die Sanierungsarbeiten noch voll im Gange, wie eine rbb-Begehung in dieser Woche zeigte. An zahlreichen Oberflächen fehlen die Verkleidungen, Elektrokabel sind noch nicht verlegt. Dutzende Handwerker waren am Donnerstag noch auf der Baustelle zu sehen.