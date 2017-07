Bild: imago/Nicola Dove

Geschlechterrollen in Kino und TV - Männer beherrschen die Bildschirme und Leinwände

12.07.17 | 12:04 Uhr

Männer dominieren in der Unterhaltung und im Informativen und erklären dort die Welt. Eine Studie zu Geschlechterrollen im Fernsehen und Kino zeigt: Frauen kommen weitaus seltener vor. Besonders eine Gruppe fällt oft raus. Von Jule Kaden und Vanessa Klüber

Wie oft kommen Frauen, wie oft Männer im Fernsehen und im Kino vor? Und wie werden sie dargestellt? Diese Fragen stellte sich wohl Schauspielerin Maria Furtwängler und initiierte eine Studie zu Geschlechterrollen im deutschen Fernsehen. Ihr sei "wichtig zu verstehen, welches Geschlechterbild mit der enormen Wirkungsmacht des Fernsehens und Kinos transportiert wird", wird sie in der Studie zitiert. Gefördert wurde die Studie unter anderem von ARD und ZDF. Um die Fragen zu beantworten, schauten Forscher rund um Elizabeth Prommer, Professorin an der Universität in Rostock, etwa 3.000 Stunden Fernsehen und 800 Kinofilme. Ihre Ergebnisse präsentieren sie am Mittwoch in Berlin mit der Studie "Audiovisuelle Diversität? Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen in Deutschland".

Initiatorin der Studie: Tatort-Kommissarin Maria Furtwängler

Am realitätsnahesten bei Verteilung Soaps und Telenovelas

Die zentralen Ergebnisse: Frauen sind deutlich unterrepräsentiert im deutschen Kino und Fernsehen. In mehr als zwei Dritteln aller untersuchten Produktionen sind die Hauptakteure männlich. Besonders deutlich wird das im Kinderfernsehen (72 Prozent Männer) und bei non-fiktionaler Unterhaltung (69 Prozent Männer) wie Quiz-, Comedy-, Unterhaltungs- und Kochshows. Auch Nachrichtensendungen, Reportagen, Sportsendungen oder Dokus sind zu knapp 70 Prozent männerdominiert. Am realitätsnahesten sei die Geschlechterverteilung in Soaps und Telenovelas.

Mansplaining - Männer erklären die Welt

In der Studie gibt es neben der Unterrepräsentation von Frauen drei weitere zentrale Ergebnisse: Altersgap: Wenn Frauen vorkommen, dann als junge Frauen. Ab einem Alter von 30 Jahren kommen Frauen sukzessive seltener vor.

Männer erklären die Welt: Sie sind zum großen Teil Experten, Gameshow-Moderatoren, Journalisten und Sprecher.

The Future is equal? Nicht, wenn es nach dem Kinderfernsehen geht. Sendung: Kulturradio, 12.07.2017, 15 Uhr



Die repräsentative Studie Durchführung: Institut für Medienforschung der Universität Rostock unter Leitung von Prof. Dr. Elizabeth Prommer. Förderung durch: ARD Degeto für die ARD, das ZDF, die Film und Medien Stiftung NRW, ProSiebenSat.1, den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), die Filmförderungsanstalt (FFA), die Mediengruppe RTL Deutschland und die MaLisa Stiftung Stichproben: Fernseh-Vollprogramme: 2945 Einzelprogramme deutsche Produktionen bzw. deutsche Beteiligung mit insgesamt 11.144 ProtagonistInnen und HauptakteurInnen. Fernsehen Kinder: 2692 Einzelprogramme (alle Länder) mit 6205 ProtagonistInnen und HauptakteurInnen - 87% fiktionale Programme Kino: 883 Filme mit 1318 ProtagonistInnen100 Filme in der Detailanalyse jeweils Arthausund Mainstream Top 10.

Am wenigsten kommen Frauen ab 50 vor

Die Studie zeigt zudem, Frauen sind bei Informationsangeboten, wenn sie vorkommen, mit 47 Prozent am ehesten noch die Moderatorin. Expertin sind sie in nur 21 Prozent der Fälle. Bis zu einem Alter von Mitte 30 Jahren kommen Frauen und Männer in etwa gleich oft vor.

Ab Mitte 30 verändert sich dies jedoch. Hier kommen auf eine Frau zwei Männer. Am wenigsten kommen Frauen in der Gruppe ab 50 vor. In diesem Bereich sind es 80 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen. Im Kinderfernsehen ist nur eine von vier Darstellern weiblich. Besonders imaginäre Figuren sind fast ausschließlich männlich besetzt. Auf eine weibliche Tierfigur kommen neun männliche.

Bislang umfassendste deutsche Studie

Die am Mittwoch in Berlin veröffentlichte Studie ist nach Angaben der Wissenschaftler die bislang umfassendste deutsche Studie zu diesem Thema. Die letzte große deutsche Untersuchung sei bereits mehr als 20 Jahre alt, in Bezug aufs Kinderfernsehen etwa zehn Jahre. Um eine möglichst aktuelle Einschätzung abzugeben, wurden TV-Beiträge aus dem Jahr 2016 und Kinofilme aus den vergangenen sechs Jahren ausgewertet.