Vor 30 Jahren eröffnete die Ausstellung "Topographie des Terrors" in Berlin. Inzwischen ist das Dokumentationszentrum einer der meistbesuchten Erinnerungsorte der Stadt - obwohl es zunächst schien, als sei Gras über die wichtigsten Zentralen des nationalsozialistischen Terrors gewachsen: das Hauptquartier der Gestapo in der damaligen Prinz-Albrecht-Straße (heute Niederkirchnerstraße), die Zentrale der SS und das Reichssicherheitshauptamt in der Wilhelmstraße.

Nach 1945 waren die zum Teil bereits zerstörten Bauten abgerissen worden. In den 60ern war ein Wäldchen auf den Schutthaufen gewachsen, die nun in West-Berlin direkt an der Mauer lagen. Einen Plan für das Gelände gab es zunächst nicht. Im Winter rodelten auf den Hügeln Kinder, im Sommer wurden dort Partys gefeiert. Nach der Planierung wurde das Gelände einer Bauschuttfirma überlassen - und für zehn Mark konnte man auf den Ruinen der ehemaligen NS-Zentralen ohne Führerschein das Autofahren üben.

Erst als Ende der 70er Pläne bekannt wurden, eine Straße quer über das Gelände zu führen, regte sich das öffentliche Interesse an dem Gelände. Doch so richtig einig darüber, wie dort an die NS-Zeit erinnert werden sollte, wurde man sich trotzdem nicht. Für die Erinnerungskultur musste erstmal ein Provisorium herhalten. In einem Pavillon wurde 1987 die erste Ausstellung "Topographie des Terrors" eröffnet.