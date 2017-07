Audio: Inforadio | 13.07.2017 | Nadine Kreuzahler | Bild: dpa/Britta Pedersen

Konzertkritik | Iren Olympiastadion - U2 werden sogar für ihre B-Seiten gefeiert

13.07.17 | 09:13 Uhr

Vor 30 Jahren machte das Album "The Joshua Tree" U2 zu Superstars. Jetzt feiert die Band das Jubiläum mit einer Welttournee. Am Mittwoch spielten U2 ihren einzigen Deutschland-Gig in diesem Jahr im Berliner Olympiastadion im strömenden Regen. Von Nadine Kreuzahler

Kurz bevor es losgeht, keimt Hoffnung auf: Der Regen stoppt. Vielleicht ziehen die grauen Wolken doch vorbei. Roadies tragen unter Jubel den Regenschutz fürs Schlagzeug von der Bühne. U2 kommen gleich zur Sache, halten sich nicht lange mit einem Vorspiel auf: "Sunday Bloody Sunday" ist ihr erster Song – sie stechen sofort mitten rein ins freudig nervöse Fan-Herz und zack! Alles schreit, hüpft, johlt. Ein gelungener Auftakt. Dann kehren die Roadies mit dem Regendach fürs Schlagzeug zurück – es schüttet wieder – und es wird an diesem Abend nicht mehr aufhören. Bono nimmt es mit Humor. Er stimmt kurz "Singing in the Rain" an und macht dann weiter als wäre nichts - so wie die fast 70.000 Fans im Olympiastadion auch.

Fast 70.000 U2-Fans stehen im Olympiastadion im Regen.

Langwierige Sicherheitskontrollen am Eingang

Bono und seine Kollegen, Drummer Larry Mullen junior , Gitarrist "The Edge" und Adam Clayton, haben Bock zu spielen, Bock auf ihr Publikum. Das merkt man ihnen an. Und das Publikum hat auch Bock – trotz des Dauerregens und der langwierigen Sicherheitskontrollen am Eingang: Body-Check, nur Din-A-5-Blatt-große Handtaschen, keine großen Schirme, keine Rucksäcke.

Es ist erst der Anfang des Konzerts und schon imitieren fast 70.000 Smartphone-Lichter einen Sternenhimmel. Bono stimmt "Heroes" an, erst auf Englisch, dann auf Deutsch - eine Hommage an David Bowie. Später folgt mit "The Passenger" noch eine an Iggy Pop. Beide sind Idole für U2, beide Künstler, die in Berlin gelebt und die Stadt geprägt haben. Auch U2 verbindet viel mit Berlin: Sie haben kurz nach dem Mauerfall Teile ihres Albums "Achtung Baby" in den Hansa-Studios aufgenommen. Es war eine prägende Zeit des Neuanfangs für die Band aus Irland.

Mehr zum Thema dpa/Soeren Stache Donnerstagabend im Olympiastadion - Depeche Mode trotzen Starkregen, Blitz und Donner Unwetterwarnungen vor dem Konzert, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, endlose Wartezeiten am Einlass. Egal. Depeche-Mode-Fans sind nicht kleinzukriegen. Sie feierten die britische Poplegende im ausverkauften Olympiastadion. Von Nadine Kreuzahler



Eine Insel mitten im Publikum

Der Abend folgt einer geschickten Dramaturgie. Nach vier frühen Songs – neben "Sunday Bloody Sunday" und der Bowie-Hymne "Heroes" noch "Bad", "New Year’s Eve" und "Pride" – wechselt die Band ihren Standort. Bis jetzt haben sie auf einer Insel mitten im Publikum gespielt. Jetzt schreiten sie über einen Laufsteg hinüber zur Hauptbühne. Die Cinemascope-Video-Wand wird angeschmissen und erleuchtet in Feuerrot. Ein Joshua Tree ist darauf zu sehen: Der Baum, der dem Jubiläums-Album, um das es auf der aktuellen Tour geht, seinen Namen gab. Dann zeigt die Video-Wand Landschaften: Filme von U2-Stammfotograf Anton Corbijn, Wüsten, Berge, Sümpfe, einsame Landstraßen.

Es laufen auch die selten gespielten Nummern

U2 spielen sich einmal durch das komplette Album von 1987 in der Original-Reihenfolge. Nicht nur Klassiker und Hits wie "Where The Streets Have No Name" über die Einsamkeit von Großstädten oder "With Or Without You" sind zu hören, sondern auch seltener gespielte Nummern wie "Exit" oder "Mothers Of The Disappeared" über Kinder, die während südamerikanischer Militärdiktaturen geraubt wurden. "Red Hill Mining Town" über einen britischen Bergarbeiterstreik in den 80er Jahren spielen U2 sogar zum ersten Mal live auf einer Tour. "Wir haben es einfach nicht hingekriegt", erzählt Frontmann Bono. "Wir haben 30 Jahre gebraucht, um es live spielen zu können." Das macht das Konzert zu etwas Besonderem - auch für die vielen eingefleischten U2-Fans, die schon viele Auftritte gesehen haben.

Als das Album einmal durch ist, kommt der Zugabenblock: "Beautiful Day", "Miss Sarajevo", "Elevation". Zum Song "Mysterious Ways" holt sich Bono eine junge Frau auf die Bühne und tanzt mit ihr zu den Lyrics: "It's all right, it's all right, it's all right. She moves in mysterious ways."

Bono heißt mit bürgerlichem Namen Paul David Hewson.

"Women of the world, unite!"

Politische Botschaften prasseln jetzt nur so nieder auf das Publikum in Regencapes: Bilder vom zerstörten Syrien, das Konterfei der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin Malala samt Geburtstagsständchen für sie. Ein Ausschnitt aus dem deutschen Grundgesetz wird projiziert. Bono bedankt sich bei Deutschland für den Einsatz für die Menschenrechte. Und dann ein Hoch auf alle Frauen dieser Welt mit dem Appell: "Women of the world, unite!" Dazu Bilder von Marie Curie, Anne Frank, Simone de Beauvoir, Angela Merkel. Da geht einiges durcheinander jetzt und wird mit viel Pathos in alter Bono-Manier vorgetragen. Auch das gehört dazu bei einem Abend mit U2. Aber weil man es schon gewöhnt ist, hört man leider gar nicht so genau hin. Das alles gipfelt im letzten Song des Abends "One", der alles wieder vereint: die durchgefrorenen Berliner im Sprühregen mit einem ebenso nassen Bono, die politische Message mit dem Glück des Mitsingens. Auch wenn der Sound an einigen Stellen teilweise verzerrt und scheppernd klang, haben U2 über zwei Stunden lang eine überzeugende Show geliefert.